Sakaryaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Spor

- Sakaryaspor, Marmara derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor

SAKARYA - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Marmara derbisinde 40. karşılaşmasını yapacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Ayrıca, Sakarya Kadın Futbol Kulübü yöneticileri ve oyuncuları da yeşil-siyahlı takıma destek vermek için tesislere gelerek zorlu Kocaelispor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.

Yeşil-siyahlılar, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Kocaelisporla Yeni Atatürk Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.