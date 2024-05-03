Sakaryaspor play-off'lara kaldı - Son Dakika
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Sakaryaspor play-off'lara kaldı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de üst lige çıkma hayali için play-off mücadelesi verecek. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Kocaelispor ile oynayacağı maçlarla doğrudan finale çıkmayı hedefliyor.

03.05.2024 00:33
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- Sakaryaspor'un Süper Lig hayali play-off'lara kaldı

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için play-Off'larda ter dökecek.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkılar sağlayan Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, sezon başında hedef belirlediği üst lig hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar ligde 32 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu 57 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Giresunspor'u 3-2 yenerek play-off oynamayı garantileyen Sakarya ekibi, sezonu üçüncü bitiren takımın doğrudan finale yükseleceği sistemde, Tuzlaspor ve Kocaelispor'la oynayacağı maçlarda fikstürdeki yerini koruyarak doğrudan final müsabakasına çıkmak istiyor.

Bu çerçevede hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay şanlı yönetiminde Tuzlaspor maçının antrenmanlarını sürdürdü. Yeşil-siyahlılar antrenmana, dinamik ısınma, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor play-off'lara kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakaryaspor play-off'lara kaldı - Son Dakika
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