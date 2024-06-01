Sakaryaspor Taraftarlarının Meşale Sokma Yöntemleri Pes Dedirtti - Son Dakika
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Sakaryaspor Taraftarlarının Meşale Sokma Yöntemleri Pes Dedirtti

Sakaryaspor Taraftarlarının Meşale Sokma Yöntemleri Pes Dedirtti

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanan maç öncesi Sakaryaspor taraftarlarının stada meşale sokma yöntemleri polisler tarafından tespit edildi. Bisküvi ve cips paketlerine gizlenen meşaleler ele geçirilirken, 39 kişiye adli işlem yapıldı.

01.06.2024 16:38
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Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Adana'da oynanan maç öncesi Sakaryaspor taraftarlarının stada meşale sokma yöntemleri pes dedirtti. Bisküvi ve cips paketlerine gizlenen meşaleleri polisler tespit edip el koyarken 39 kişiye adli işlem yapıldı.

Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşmış ve Sakaryaspor tribünlerinden sahaya çok sayıda meşale ve torpil atılmıştı. Maçın ardından Sakaryaspor taraftarının stada meşale sokmak için ilginç yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Taraftarların bisküvi ve cips paketlerine gizledikleri meşaleleri stadyumda görev alan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri fark ederek ele geçirdi.

Polis ekipleri, 6222 sayılı Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde Sakaryaspor taraftarı olan 39 kişi hakkında adli işlem uyguladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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