Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

12.04.2026 16:54
UFC 327'de hafif ağır sıklet unvan maçında Jiri Prochazka ile Carlos Ulberg karşı karşıya geldi. Jiri, rakibinin sakatlanması sonucu fazla agresif davranmayıp mücadeleyi uzatmasak istese de Carlos Ulberg sürpriz bir hamle ile rakibini ilk rauntta nakavt etti.

UFC 327'de gecenin ana maçında Jiri Prochazka ile Carlos Ulberg, hafif ağır sıklet şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.

CARLOS ULBERG RAKİBİNİ İLK RAUNTTA NAKAVT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın da kafes kenarında izlediği müsabakada, birinci raundun 3. dakika 45. saniyesinde Ulberg, Prochazka'nın çenesine bir sol kroşe indirdi ve rakibini yere serdi. Ardından rakibini üst üst yumruklarla etkisiz hale getiren Yeni Zelandalı dövüşçü, hakemin araya girerek maçı bitirmesiyle Prochazka'yı nakavt etti.

RAKİBİ SAKATLANINCA HAMLE YAPMADI

Mücadeleye Jiri Prochazka'nın maç sırasında yaptığı centilmenlik damga vurdu. Rakibinin sakatlanması sonucu fazla agresif davranmayan ünlü dövüşçü, maçı uzatmak isteyince hiç beklemediği bir darbe ile nakavt oldu. 

''HAYATIMIN EN BÜYÜK DERSLERİNDEN BİRİ''

Prochazka, maç sonunda açıklama yaptı ve rakibinin sakatlığının kendisini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Ona çok üzüldüm ve bu hayatımın en büyük derslerinden biri oldu. O dövüşü kazanmıştım, elimdeydi, kontrol bendeydi. Onun sakatlığını gördüm ve agresifleşmedim. Maçı uzatmak istedim ama olmadı. Geri döneceğim. Hayat bundan ibaret, öğrenmek ve daha iyi olmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

''SAKATLANDIM AMA ASLA PES ETMEDİM''

Üst üste 10. galibiyetini alan Ulberg ise zaferinin ardından, ''Dizimi sakatladım ama asla pes etmedim. İhtiyacım olanın o tek vuruş olduğunu biliyordum ve sonunda onu yaptım. Önemli olan o anları yakalamak." şeklinde konuştu.

Dövüş Sporları, Spor, UFC, Son Dakika

