Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

UFC 327'de gecenin ana maçında Jiri Prochazka ile Carlos Ulberg, hafif ağır sıklet şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da kafes kenarında izlediği müsabakada, birinci raundun 3. dakika 45. saniyesinde Ulberg, Prochazka'nın çenesine bir sol kroşe indirdi ve rakibini yere serdi. Ardından rakibini üst üst yumruklarla etkisiz hale getiren Yeni Zelandalı dövüşçü, hakemin araya girerek maçı bitirmesiyle Prochazka'yı nakavt etti.
Mücadeleye Jiri Prochazka'nın maç sırasında yaptığı centilmenlik damga vurdu. Rakibinin sakatlanması sonucu fazla agresif davranmayan ünlü dövüşçü, maçı uzatmak isteyince hiç beklemediği bir darbe ile nakavt oldu.
Prochazka, maç sonunda açıklama yaptı ve rakibinin sakatlığının kendisini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Ona çok üzüldüm ve bu hayatımın en büyük derslerinden biri oldu. O dövüşü kazanmıştım, elimdeydi, kontrol bendeydi. Onun sakatlığını gördüm ve agresifleşmedim. Maçı uzatmak istedim ama olmadı. Geri döneceğim. Hayat bundan ibaret, öğrenmek ve daha iyi olmak zorundayım." ifadelerini kullandı.
Üst üste 10. galibiyetini alan Ulberg ise zaferinin ardından, ''Dizimi sakatladım ama asla pes etmedim. İhtiyacım olanın o tek vuruş olduğunu biliyordum ve sonunda onu yaptım. Önemli olan o anları yakalamak." şeklinde konuştu.
