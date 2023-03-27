Mertens'in döneceği tarih belli oldu! Adana Demirspor maçında sahada olacak

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Süper Ligi'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi Dries Mertens seferberliği var.

ADANA DEMİR MAÇINA BÜYÜK OLASILIKLA YETİŞECEK

Mertens'in yokluğunda 2 maçta 1 gol atabilen Galatasaray, Belçikalı yıldıza sahalara hemen dönebilmesi için özel program uyguluyor. Son haberlere göre, Mertens, Galatasaray'ın 1 Nisan'da oynayacağı Adana Demir maçına büyük olasılıkla yetişecek.

MERTENS'IN KARNESİ

Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıktı. 35 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asist kaydetti.