Mertens'in döneceği tarih belli oldu! Adana Demirspor maçında sahada olacak - Son Dakika
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Mertens'in döneceği tarih belli oldu! Adana Demirspor maçında sahada olacak

27.03.2023 11:24

Sakatlığı nedeniyle son 2 karşılaşmada Galatasaray formasını giyemeyen Dries Mertens, 1 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor maçıyla sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın yokluğundaki 2 maçta 1 gol atan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor mücadelesi öncesinde deneyimli futbolcuya hazır olması yönünde talimatta bulundu.

Süper Ligi'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi Dries Mertens seferberliği var.

ADANA DEMİR MAÇINA BÜYÜK OLASILIKLA YETİŞECEK

Mertens'in yokluğunda 2 maçta 1 gol atabilen Galatasaray, Belçikalı yıldıza sahalara hemen dönebilmesi için özel program uyguluyor. Son haberlere göre, Mertens, Galatasaray'ın 1 Nisan'da oynayacağı Adana Demir maçına büyük olasılıkla yetişecek.

MERTENS'IN KARNESİ

Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıktı. 35 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asist kaydetti.

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Son Dakika Spor Mertens'in döneceği tarih belli oldu! Adana Demirspor maçında sahada olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mertens'in döneceği tarih belli oldu! Adana Demirspor maçında sahada olacak - Son Dakika
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