Süper Ligi'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi Dries Mertens seferberliği var.
Mertens'in yokluğunda 2 maçta 1 gol atabilen Galatasaray, Belçikalı yıldıza sahalara hemen dönebilmesi için özel program uyguluyor. Son haberlere göre, Mertens, Galatasaray'ın 1 Nisan'da oynayacağı Adana Demir maçına büyük olasılıkla yetişecek.
Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıktı. 35 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Mertens'in döneceği tarih belli oldu! Adana Demirspor maçında sahada olacak - Son Dakika