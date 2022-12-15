Sakatlığı sebebiyle Arjantin'e giden Icardi hakkında bomba iddia! Wanda Nara ile kullandıkları evden kovuldu - Son Dakika
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Sakatlığı sebebiyle Arjantin'e giden Icardi hakkında bomba iddia! Wanda Nara ile kullandıkları evden kovuldu

15.12.2022 16:46

Galatasaray antrenmanında yaşadığı sakatlığı nedeniyle Arjantin'e tedaviye giden Mauro Icardi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Eski eşi Wanda'nın kaldığı eve giden yıldız oyuncunın evden kovulduğu ve bir arkadaşında kaldığı ileri sürüldü.

Sezon başında PSG'den kiralık transfer edilen Mauro Icardi, ortaya koyduğu futbol kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Wanda Nara'nın boşanma açıklamasının ardından Mauro Icardi'nin ilişkiyi bitirmemek için yaptıkları İtalyan, Fransız ve Arjantin basınında gündemden düşmüyor.

ARJANTİN'E GİTTİ

Antrenmanda sakatlık geçiren Icardi, yaklaşık 10 gün önce tedavi için Arjantin'e gitti. Cumartesi günü dönmesi beklenen Icardi için Iiempo'dan bomba bir iddia geldi.

EVDEN KOVULDU

Arjantin'e giden Icardi, Wanda ile kullandıkları Santa Barbara'daki evde kalmak istedi. Icardi'yi evde istemeyen Wanda, Arjantinli futbolcuyu kovdu. Arjantinli golcü bunun üzerine başka bir arkadaşının evinde kaldı.

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GALATASARAY'IN ŞÜPHELERİNE YER VERİLDİ

Arjantin'deki El Trece TV'de Icardi'nin durumu masaya yatırıldı. Galatasaray'ın yıldız futbolcunun sakatlığından şüphe ettiğine dair yorumlar yapıldı.

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Arjantin basınından bomba iddia: Icardi, sakatlığını gerekçe göstererek Wanda Nara'nın yanına geldi Arjantin basınından bomba iddia: Icardi, sakatlığını gerekçe göstererek Wanda Nara'nın yanına geldi

Mauro Icardi, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlığı sebebiyle Arjantin'e giden Icardi hakkında bomba iddia! Wanda Nara ile kullandıkları evden kovuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakatlığı sebebiyle Arjantin'e giden Icardi hakkında bomba iddia! Wanda Nara ile kullandıkları evden kovuldu - Son Dakika
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