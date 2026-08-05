Salah Trabzon'a Geliyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah Trabzon'a Geliyor!

Salah Trabzon\'a Geliyor!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısırlı yıldız Salah'ın Trabzon'a transferiyle şehirde büyük bir heyecan ve bayram havası var.

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer sürecinin resmiyet kazanmasının ardından Trabzon'da heyecanlı anlar yaşanıyor. Bordo-mavili taraftarlar, Salah'ın kente gelişini sabırsızlıkla beklerken, havalimanında yapılacak karşılama için hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un dünya futbolunun en önemli isimlerinden Muhammed Salah transferini duyurmasının ardından kentte adeta bayram havası oluştu. Sosyal medyada günlerdir geri sayıma geçen taraftarlar, yıldız futbolcunun Trabzon'a ayak basacağı anı beklerken, birçok taraftar havalimanında karşılamaya hazırlanıyor.

Sosyal medyada "Salah" paylaşımları artarken, yıldız futbolcunun transferi kombine bilet satışlarına da yansıdı. Edinilen bilgiye göre, taraftar gruplarına ayrılan kontenjan dışında son iki günde yaşanan yoğun taleple birlikte satılan kombine sayısının 10 bine yaklaştığı öğrenildi.

Trabzonsporlu taraftar Yiğit Kanber, "Salah bence büyük başarılar yapacak. Şampiyon olabiliriz. Gol kralı olsun istiyorum. Son dakikalarla iyi işler yaparak takımımızı kurtarsın istiyorum. Bizi şampiyon yapabilir" dedi.

"Heyecandan uyuyamadık"

Esma Cansu Bayraktar ise, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Bugün heyecandan uyuyamadık. Benim gibi dünyanın dört bir tarafında milyonlarca taraftar olduğunu biliyorum. Dünya markası olan bir futbolcu. Trabzon'un marka olan değerine çok daha fazla şeyler katabileceğine inanıyorum. Çok heyecanlıyız. Fatih Tekke hocamız takımı çok güzel bir şekilde koordinasyon sağladı, disipline etti. Bu sene şampiyonluğa oynayacağımızı bekliyorum. Daha Trabzon'a gelmeden Salah'ın beklentileri karşıladığını düşünüyorum. Takımı üst düzey dinamize etmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Trabzon, Trabzonspor ve Türkiye için çok büyük bir kazanç oldu"

Bordo-mavili taraftar Hayati Turhan da, "Trabzon, Trabzonspor ve Türkiye için çok büyük bir kazanç oldu. Dünyanın dört bir tarafı burayı izliyor. Trabzonspor için çok büyük değer olacak. Trabzon şehrine bir hava getirecek. Bu sezon şampiyonluk bekliyoruz. Şehir olarak köstek değil destek olursak bu iş olacak" ifadelerini kullandı.

95 yaşındaki Hemdiye Nine ise, "Bu seneki gayretle kupaya yanaşıyoruz. Bu sene şampiyonluğa gideceğiz. İyi futbolcular aldık" diye konuştu.

"Bu sene şampiyonluk bekliyoruz"

Ömer Faruk Elbir isimli taraftar, Trabzonspor'un sezona iyi başlayacağını vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Dünyaca ünlü Salah bizim takımımıza transfer oldu. Bundan sonra şampiyon olmayı düşünüyoruz. Dünya kupasındaki yüksek performansıyla öne çıkmıştı. Ertuğrul Doğan transferleri devam ettireceğini açıkladı. Şuan Sörtloth'u bekliyoruz. Sezona iyi başlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Erdal Demir de, "Dünya yıldızını karşılamak için havalimanına gideceğiz. Trabzon'u bu yıl inşallah şampiyon yapacak" ifadelerini kullandı.

Ali Günaçlı isimli bordo-mavili taraftar ise, bu sene şampiyonluk beklediklerini belirterek, "Çok büyük bir transfer. Dünya bizi konuşacak. Hemen gidip forma aldım. Bu sene şampiyonluk bekliyoruz. İyi bir kadromuz var. Transfer sürecinde çok heyecanlıydım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah Trabzon'a Geliyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Seda Sayan’dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Fenerbahçe için Endrick iddiası Fenerbahçe için Endrick iddiası
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ Teklifinin detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 15:55:01. #7.12#
SON DAKİKA: Salah Trabzon'a Geliyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.