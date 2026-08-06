Salah, Trabzonspor'a İmza Attı - Son Dakika
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Salah, Trabzonspor'a İmza Attı

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Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Trabzonspor'a transferini imza töreniyle kutladı.

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Papara Park'ta düzenlenen imza törenini yerinde takip etmek isteyen binlerce taraftar, törenden saatler önce stattaki yerlerini aldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile sahaya çıkan Salah'ı meşalelerle karşılayan taraftarlar, uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Salah ile imza töreninin yapılacağı tribüne çıkan Doğan, yaptığı konuşmada, "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun." dedi.

"Burada olmaktan inanılmaz mutluyum"

Konuşmasına "Merhaba" diyerek başlayan Muhammed Salah ise şunları kaydetti:

"Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Benim adıma da inanılmazdı. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum ve bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizlerle maçları oynamak, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum."

Açıklamaların ardından Salah, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından Doğan, günün anısına imza kalemini Salah'a verdi.

Salah, daha sonra sahaya çıkarak tribünleri dolaştı ve taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Taraftarları telefonuyla görüntüleyen ve "Bize her yer Trabzon" diyen Salah, bazı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Salah, Trabzonspor'a İmza Attı - Son Dakika

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