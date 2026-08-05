Salah Transferi Trabzon'da Bayram Sevinci Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah Transferi Trabzon'da Bayram Sevinci Yarattı

Salah Transferi Trabzon\'da Bayram Sevinci Yarattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, kenti coşkuyla sarhoş etti.

TRABZONSPOR'un renklerine katmaya hazırlandığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah transferi, Trabzon genelinde adeta bayram havası yaşattı. İstanbul'da bordo-mavili taraftarlarca büyük coşkuyla karşılanan ve özel uçakla Trabzon'a gelmesi beklenen Salah transferiyle kentte coşkulu bekleyiş başlarken, bordo-mavili renklere gönül veren binlerce taraftar, kentin dört bir yanındaki TS Club mağazalarına ve kombine satış noktalarına akın etti.

Trabzon spor'un, İngiltere ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 34 yaşındaki dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ile görüşmelere başlandığını duyurması, dünya spor basının yanı sıra Türkiye ve Trabzon genelinde geniş yankı buldu. Transfer açıklamasının hemen ardından kentin en işlek noktalarından Atatürk Alanı'nda ve TS Club mağazalarında toplanan taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla tarihi transferi kutluyor. Açıklama ve duyurular sonrası kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı TS Club mağazaları ile kombine bilet satış noktalarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanması dikkat çekiyor. Mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturan ve 'Ya Allah Bismillah, Muhammed Salah' tezahüratlarında bulunan taraftarlar, yeni sezon formalarına Mısırlı yıldız kanat oyuncusunun adı ve giyeceği 10 numarayı yazdırıyor. Yunanistan'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a inen ve sağlık kontrollerinin ardından Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi beklenen Mısırlı yıldız için Trabzon Havalimanı'nda tarihi bir karşılama organizasyonu da hazırlanıyor.

Salah'ın kente varışında görkemli bir karşılama töreni düzenlenmesi planlanırken, Trabzonspor yönetiminin perşembe günü Papara Park'ta taraftara açık düzenlemeyi planladığı resmi imza töreni için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.

'İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ'

Trabzonspor taraftarları arasında yer alan Sefer Kaya, Salah'a benzerliği mağazaya akın edenlerin ilgi odağı oldu. Salah'a benzerliğiyle dikkat çeken Kaya, "Hollanda'dan geliyorum. Beni Salah'a benzetiyorlar. Gerçekten şoktayım. Trabzon'da herkes benimle fotoğraf çekilmek istiyor. İyi bir transfer oldu. Başkan Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederiz. İnşallah şampiyon oluruz. Türkiye'ye gelen en büyük transfer" diye konuştu.

'TRABZONSPOR İÇİN BÜYÜK UMUT'

Bordo mavili taraftar Kaan Coşkun, "Almanya'dan Trabzon'a gezmeye geldim. Salah, çok iyi bir topçu. Bu sezon Galatasaray karşısında kendini gösterdi. Trabzonspor için çok büyük bir umut. Onun için de çok güzel bir şehir. Müslüman bir ülkede yaşamak onun içinde gurur vericidir. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyuncu aldı" dedi.

'YÜZÜMÜZ GÜLDÜ'

Taraftarlardan İlker Taşkın, "Salah camiaya hayırlı olsun. Çok mutluyuz. Başkan Ertuğrul Doğan yüzümüzü güldürdü ona çok teşekkür ediyorum. Şehrin psikolojisini düzeltti. 'Alamaz, yapamaz' dediler. Vallahi Ertuğrul Doğan aldı. Sözünü de tuttu. Bizlere de taraftar olarak forma ve kombine almak düşer. Kombinemizi alacağız, formaların çıkmasını da dört gözle bekliyoruz. Tüm camia, taraftar ve şehir bekliyor. Akşam havaalanında görülmemiş bir rekor bekliyoruz. Kırılmayan rekoru kıracağız. Akşam havaalanı kitlenecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mohamed Salah, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah Transferi Trabzon'da Bayram Sevinci Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı Sürücülere sadece 1 lira kaldı Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı! Sürücülere sadece 1 lira kaldı
Ersin Destanoğlu evlendi Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu

14:18
Acun Ilıcalı’dan rekor transfer Hull City tarihine geçti
Acun Ilıcalı'dan rekor transfer! Hull City tarihine geçti
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:15
Salah karşılamasında ilginç anlar Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:29:52. #7.13#
SON DAKİKA: Salah Transferi Trabzon'da Bayram Sevinci Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.