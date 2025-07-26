Salda Gölü'nde Triatlon Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Salda Gölü'nde Triatlon Yarışması

Salda Gölü\'nde Triatlon Yarışması
26.07.2025 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 344 sporcunun katılımıyla triatlon yarışı düzenlendi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde 344 sporcunun katılımıyla triatlon yarışması düzenlendi.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen yarışmada sporcular, olimpik ve sprint kategorisinde yarıştı. Olimpik kategorisinde yarışan sporcular, 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etabında mücadele verdi. Sprint yarışında ise 187 sporcu, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşarak dereceye girmek için çaba harcadı.

Olimpik kategorisinde erkeklerde milli paratriatlet Uğurcan Özer, kadınlarda Yaren Demirdöğenler birinci oldu. Sprint kategorisinde ise erkekler de Mikhail Venediktov, kadınlarda ise Özlenen İpek Günad birinciliği elde etti.

"Burdur gezilmeye, görülmeye, yaşanmaya değer bir şehir"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere, yarışmalarla Salda'nın eşsiz doğası, çevre hassasiyeti ve sporun birleştirici ruhunu yansıtmak istediklerini söyledi. Bilgihan, "Etkinliklerle her ay bir tema üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu ay ki etkinliğimiz biraz daha doğayla, çevreyle iç içe ve sporla barışık bir etkinlikti. Burdur gezilmeye, görülmeye, yaşanmaya değer bir şehir." dedi.

Olimpik kategori birincisi ve milli paratriatlet Özer, yarışın çok güzel geçtiğini ifade etti. Bu tarz yarışmaların devam etmesi gerektiğini belirten Özer, "Salda triatlon için inanılmaz bir alana sahip. Çok büyük bir alanda yapıldığı için, bisiklet, koşu gerçekten uygun şartlara sahip olmak gerekiyor. Hem iklimi olsun,hem hava şartları çok güzeldi. O yüzden çok memnunuz." diye konuştu.

Olimpik kategorisinde kadınlarda birinci olan Yaren Demirdöğenler ise, gölde yarışmanın çok keyifli olduğunu aktardı.

Yarışmada derece yapan sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Yeşilova, burdur, Yaşam, Salda, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salda Gölü'nde Triatlon Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
İtalya’da gündem Osimhen Bakın ne dediler İtalya'da gündem Osimhen! Bakın ne dediler
Hamas’tan İsrail ordusuna füze saldırısı Hamas'tan İsrail ordusuna füze saldırısı
Fenerbahçe’den 6 milyarlık dev girişim Fenerbahçe'den 6 milyarlık dev girişim
Ankara’da ateşli piknik yapmak yasaklandı Ankara'da ateşli piknik yapmak yasaklandı
Tayland ve Kamboçya, Malezya’nın önerdiği ateşkesi kabul etti Tayland ve Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti
Balıkesir’de AK Parti Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Balıkesir'de AK Parti Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Berlin’de Gazze için gösteri: Refah Sınır Kapısı’nı açın Berlin'de Gazze için gösteri: Refah Sınır Kapısı'nı açın
Acun Ilıcalı, Süper Lig’den 2 ismi transfer ediyor Acun Ilıcalı, Süper Lig'den 2 ismi transfer ediyor

19:39
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler Sınıra fil konuşlandırıldı
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı
19:39
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur
17:32
Karabük’te orman yangını 4. gününde şiddetlendi Köyler bir bir boşaltılıyor
Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
16:07
Bahçeli’den YPGPYD’ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
23:41
Teknede çıkan kavgada öldürülen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş
Teknede çıkan kavgada öldürülen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş
23:30
Okan Buruk’tan Donnarumma iddialarına cevap
Okan Buruk'tan Donnarumma iddialarına cevap
23:28
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
23:16
Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk’i eleme ihtimali tahmin edildi
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i eleme ihtimali tahmin edildi
23:07
Bomba iddia İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu’nun peşinde
Bomba iddia! İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde
22:52
Bakan Fidan terör örgütü YPG’ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil
Bakan Fidan terör örgütü YPG'ye kırmızı çizgileri hatırlattı: Kabul edilebilir değil
22:52
Okan Buruk müjdeyi verdi: Transferi en kısa zamanda bitiyor
Okan Buruk müjdeyi verdi: Transferi en kısa zamanda bitiyor
22:43
Shakhtar Donetskli futbolcuya ırkçılık yapmıştı Beşiktaş, o taraftara cezayı kesti
Shakhtar Donetskli futbolcuya ırkçılık yapmıştı! Beşiktaş, o taraftara cezayı kesti
22:36
Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman, Barselona’dan servet değerinde ev aldı
Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman, Barselona'dan servet değerinde ev aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 20:00:15. #7.12#
SON DAKİKA: Salda Gölü'nde Triatlon Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.