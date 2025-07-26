Salda Gölü\'nde Triatlon Yarışması

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde 344 sporcunun katılımıyla triatlon yarışması düzenlendi.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen yarışmada sporcular, olimpik ve sprint kategorisinde yarıştı. Olimpik kategorisinde yarışan sporcular, 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etabında mücadele verdi. Sprint yarışında ise 187 sporcu, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşarak dereceye girmek için çaba harcadı.

Olimpik kategorisinde erkeklerde milli paratriatlet Uğurcan Özer, kadınlarda Yaren Demirdöğenler birinci oldu. Sprint kategorisinde ise erkekler de Mikhail Venediktov, kadınlarda ise Özlenen İpek Günad birinciliği elde etti.

"Burdur gezilmeye, görülmeye, yaşanmaya değer bir şehir"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere, yarışmalarla Salda'nın eşsiz doğası, çevre hassasiyeti ve sporun birleştirici ruhunu yansıtmak istediklerini söyledi. Bilgihan, "Etkinliklerle her ay bir tema üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu ay ki etkinliğimiz biraz daha doğayla, çevreyle iç içe ve sporla barışık bir etkinlikti. Burdur gezilmeye, görülmeye, yaşanmaya değer bir şehir." dedi.

Olimpik kategori birincisi ve milli paratriatlet Özer, yarışın çok güzel geçtiğini ifade etti. Bu tarz yarışmaların devam etmesi gerektiğini belirten Özer, "Salda triatlon için inanılmaz bir alana sahip. Çok büyük bir alanda yapıldığı için, bisiklet, koşu gerçekten uygun şartlara sahip olmak gerekiyor. Hem iklimi olsun,hem hava şartları çok güzeldi. O yüzden çok memnunuz." diye konuştu.

Olimpik kategorisinde kadınlarda birinci olan Yaren Demirdöğenler ise, gölde yarışmanın çok keyifli olduğunu aktardı.

Yarışmada derece yapan sporculara ödülleri verildi.