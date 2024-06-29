Spor

- Salih Özcan: " Avusturya'yı yenecek kalitemiz var"

HANNOVER - Milli futbolcu Salih Özcan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda karşılaşacakları Avusturya'yı yenebilecek güçte olduklarını söyleyerek, "Benim içimde de bir yara var. 6-1 bir iz bıraktı. Şimdiki maçta içimde bir hırs var. Herkese cevap vermek istiyorum" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olan A Milli Futbol Takımı'nda başarılı orta saha Salih Özcan, Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kabasındaki kamp merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"16 yıl sonra gruptan çıkmamız çok güzel oldu, çok mutluyuz"

Grup aşamasını değerlendirerek sözlerine başlayan Salih, "Güzel bir hikayeydi. Zor bir gruptu. Hele ilk maçın, bizim için en zor maçlardan bir olduğunu düşünüyorduk. Galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz. İkinci maçta Portekiz'a karşı zor maç olacağını biliyorduk. Biraz orada hayal kırklığı yaşadık. Son maç, final maçıydı. Onu da çok şükür kazandık. 16 yıl sonra gruptan çıkmamız çok güzel oldu, çok mutluyuz. Turnuva bizim için şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Zor bir maç olmasını bekliyorum"

Salih Özcan, 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile oynayacakları son 16 turu müsabakası hakkında ise, "Leipzig'de bizi çok iyi bir takım bekliyor. Zor bir maç olmasını bekliyorum. Son maçta onlara karşı kötü bir sonuç aldık. Onu unutmadık. Avusturya takım olarak fiziksel oynuyor, takım oturmuş. Ona göre analiz yapmamız lazım. En son maçımızda neyi iyi, neyi kötü yaptığımızı analiz edip ona göre maça odaklanmamız lazım. Kendimize güvenirsek inşallah o maçı da alırız" cümlelerine yer verdi.

"Hakan ve Samet'in oynamaması bizim için zor olacak"

Sarı kart cezaları sebebiyle Avusturya karşılaşmasında forma giyemeyecek olan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve deneyimli stoper Samet Akaydin'in yokluğunun kendileri için zor olacağından da bahseden milli futbolcu, "Hakan Çalhanoğlu maalesef ikinci sarı kartı gördü. O yüzden oynayamayacak. Samet de takımın çok tecrübeli, sahada kendini gösteren oyunculardan biri. Takıma rahatlık veriyor. Bizim için zor olacak. İnşallah onun yerine kim oynarsa en iyi şekilde kendisini gösterecek ve takıma yardım edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Salih, EURO 2024'te önlerine maç maç baktıklarına dikkat çekti. 26 yaşındaki oyuncu, "Ben maçtan maça bakıyorum. Şimdi Avusturya var. Gerçekten iyi takım. Önce onları geçmemiz lazım. Sonra devamı gelir. Kime karşı oynarsak da o zaman konuşuruz" dedi.

"İçimde bir hırs var"

A Milli Takım'ın, mart ayında Viyana'da oynanan hazırlık maçında Avusturya'ya karşı aldığı 6-1'lik mağlubiyetten 'içimde bir yara' diye söz eden Salih Özcan, "Ben takıma çok güveniyorum. Yüzde yüz Avusturya'yı yenecek kalitemiz var. Benim içimde de bir yara var. 6-1 bir iz bıraktı. Şimdiki maçta içimde bir hırs var. Herkese cevap vermek istiyorum. Maça öyle hazırlanmamız lazım. Bu maç final maçı gibi. İlk maç hazırlık maçıydı. Antrenörler de bir şeyler denedi, oyunculara baktı. Herkes mental olarak iyi seviyede, maça odaklandık" açıklamasını yaptı.

Ay-yıldızlı oyuncu, kendisinin de formasını giydiği Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin ile görüşüp görüşmediğiyle ilgili gelen soruya, "Nuri hocayla kısa bir telefon görüşmesi yaptım. Mili takım için en iyisini istedi. Portekiz maçında da kısa bir soyunma odasına geldi" cevabını verdi.

"Kendimi iyi hissediyorum"

Salih Özcan, Borussia Dortmund ile 2 sene daha sözleşmesi bulunduğunu aktararak, "Kendimi iyi hissediyorum. Ailem yakınımızda. Ama futbolda her an bir şeyler olabilir. Kafamı fazla o konulara yormam" değerlendirmesinde bulundu.