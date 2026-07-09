Salih Özcan Beşiktaş'a Transfer Oluyor - Son Dakika
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Salih Özcan Beşiktaş'a Transfer Oluyor

09.07.2026 00:58
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Salih Özcan, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi; Beşiktaş ile anlaştı, imza bekleniyor.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Özcan ile anlaşmaya vardı. Bonservisi elinde bulunan milli futbolcu da temsilcisiyle birlikte İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak gece yarısına doğru İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özcan, "Çok mutluyum. Dört gözle bu günü bekledim. Beşiktaş'ın bir parçası olmaktan dolayı gururlu hissediyorum kendimi. Orkun'la tekrar kavuştuk. Milli Takım'da da onunla oynarken kendimi rahat hissediyorum" dedi.

Hedefleriyle ilgili de Salih Özcan, siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşayıp, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istediğini söyledi.

A Milli Takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele eden Salih, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak ve ardından Slovakya kampına katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salih Özcan Beşiktaş'a Transfer Oluyor - Son Dakika

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