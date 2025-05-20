Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı

Bundesliga devi Borussia Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Salih Özcan'ın yeni takımı belli oluyor.
Alman basınında yer alan habere göre; Köln, geçtiğimiz sezonlarda kadrosunda bulundurduğu Salih Özcan'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Bundesliga 2'de şampiyon olarak Bundesliga'ya yükselen Alman ekibinin, Salih Özcan'ın transferi için görüşmelere başladığı belirtildi.
Haberde, Köln'ün Salih Özcan'ın yıllık 4-5 milyon euro arası kazancını karşılayabilip karşılayamayacağının belirsizliği sürdüğü ifade edilirken, Köln Teknik Direktörü Thomas Kessler'in, Salih Özcan ile doğrudan temasta olduğu ve milli yıldızın eski takımına dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.
Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam eden Salih Özcan, bu sezon sezon başında kiralık olarak gittiği Wolfsburg ve sezonun ikinci yarısında takıma katıldığı Borussia Dortmund ile toplamda 26 maça çıktı. 27 yaşındaki ön libero, gol ya da asist katkısında bulunamadı.
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