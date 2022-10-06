Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika
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Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi

06.10.2022 12:15
Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş, Salih Uçan'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Salih Uçan'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 9'ncu haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı ekip, ağrı hisseden 28 yaşındaki oyuncunun MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığını duyurdu. Salih, Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.


- İstanbul
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Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş: 'Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem... Beşiktaş: 'Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem...
Kaynak: DHA

Giresunspor, Salih Uçan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika
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