Spor Toto Süper Lig'in 9'ncu haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı ekip, ağrı hisseden 28 yaşındaki oyuncunun MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığını duyurdu. Salih, Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika

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