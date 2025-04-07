Salih Uçan\'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındadeplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar'a beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi. Penaltıyı takımına kazandıran Salih Uçan, mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MAÇA ALIŞAMIYORUZ, DURGUNLUK OLUYOR"

Karşılaşmayı değerlendiren Salih, "Hedefimiz artık üçüncülük. Bugün de buraya her zaman olduğu gibi kazanmak için geldik. Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş'ın 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız. Bugün de kazanmak istedik ama berabere bitti. Memnun değilim. Devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Hedefimiz belli, hedefimizi yakalamaya çalışacağız" dedi.

"KEŞKE PERFORMANSIM YETERLİ OLSA VE KAZANSAYDIK"

Kendi performansı ile ilgili de konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Yeterli olmadı. Keşke yeterli olsa ve kazansaydık. Son dakikalarda pozisyonlarımız var. Oyun açılıyor son dakikalarda gol de yiyebilirdik ama olmadı" ifadelerini kullandı.