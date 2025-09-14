Salih Uçan: 'Taraftarımızın Önünde İyi Başladık' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Salih Uçan: 'Taraftarımızın Önünde İyi Başladık'

14.09.2025 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Rams Başakşehir'i 2-1 yenerken Salih Uçan, performansından memnun olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, Rams Başakşehir galibiyeti sonrası, "Taraftarımızın önünde hocamızla iyi başladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 31 yaşındaki oyuncu Salih Uçan, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın önderliğinde sahalarında iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Uçan, şu ifadeleri kullandı:

"Milli arada iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bayağı taktiksel ve tempolu oldu. Hocamız yeni, elimden geleni yaptım. Koşu mesafesi olsun, sprint olsun, her şeyi yaptım. Uzun zamandır da oynamıyordum. Risk gibi gözükse de antrenmanlardaki performansımla hocam beni ilk 11'e koydu. Başakşehir güçlü bir ekip. Tecrübeli bir oyuncuyum. 'İdare edeyim, uzun zamandır oynamıyorum, enerjimi toparlayayım' dedim. Maç bayağı gitgelli oldu. Kontrataklar oldu, geri dönüyoruz, atak yapıyoruz. Sonlara doğru enerjim düştü. Çıkmadan önce de güzel bir koşu yaptım. Neredeyse golü yiyorduk. Orada da golü çıkardım. Bugün kendi performansımdan mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız da destek verdi. Rakip 10 kişi kalınca ikinci golü bulduk. İlk yarıda iki gol bulabilirdik. Abraham ve Toure ile gol pozisyonlarına girdik. Taraftarımızın önünde hocamızla iyi başladık. İnşallah iyi de gider" diye konuştu.

Şampiyonluk şansları hakkında sorulan soruya Uçan, "Şampiyonluk için bir şey söyleyemem, çok erken" diye cevap verdi.

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle nelerin değiştiği sorulması üzerine Salih Uçan, "Daha çok erken. Ağustos ayını yeni bitirdik. Milli takım arası vardı. Çok değişti demek istemiyorum. Bir deplasmanda maç oynadık. Kötü geçti bizim adımıza. Burada taraftarın önünde iyi bir maç çıkardık. Taraftar ateşleyici güç her zaman. Hemen bir maç kazandık diye o değişti, bu değişti, yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sergen Yalçın, Başakşehir, Salih Uçan, Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika Spor Salih Uçan: 'Taraftarımızın Önünde İyi Başladık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı

23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
22:17
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 01:01:36. #7.13#
SON DAKİKA: Salih Uçan: 'Taraftarımızın Önünde İyi Başladık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.