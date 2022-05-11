Salihli Belediyespor'da çifte şampiyonluk - Son Dakika
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Salihli Belediyespor'da çifte şampiyonluk

11.05.2022 16:20
Salihli Belediyespor'da çifte şampiyonluk

Manisa Yerel Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor U-16 ve U-18 Futbol Takımları, büyük bir başarıya imza atarak Manisa Şampiyonu oldu.

Manisa Yerel Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor U-16 ve U-18 Futbol Takımları, büyük bir başarıya imza atarak Manisa Şampiyonu oldu.

Salihli Belediyesporlu futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Manisa Yerel Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor U-16 ve U-18 futbol takımları, grup maçlarını kazanarak Manisa şampiyonu oldu. Belediyespor U18 Takımı, Kütahya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılarak Manisa'yı temsil edecek.

Manisa Şampiyonu olan Salihli Belediyespor U16 ve U18 Futbol Takımı oyuncuları ile antrenörler Enver Dağlı ve Selçuk Hacı'yı başarılarından dolayı kutlayan Başkan Zeki Kayda, şampiyon sporculara ödül verdi. Salihli'de futbolun çok sevildiğini belirten Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak amatör sporlara her zaman destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Belediyespor bünyemizde alt yapıda 300 lisanlı sporcumuz var. Yetenekli gençlerimize şans verilip destek olunca başarı kendiliğinden geliyor. Manisa şampiyonu olan U16 ve U18 futbol takımlarımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Türkiye şampiyonasına katılacak olan U18 takımımıza da başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Salihli Belediyespor'da çifte şampiyonluk
Salihli Belediyespor'da çifte şampiyonluk
Salihli Belediyespor'da çifte şampiyonluk

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Salihli Belediyespor, Salihli, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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