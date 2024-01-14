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Salihli Belediyespor'da yeni teknik direktör atanıyor - Son Dakika
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Salihli Belediyespor'da yeni teknik direktör atanıyor

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, teknik direktörlük görevine Taner Eser'i getirdi. Eser'in yardımcılığını ise Fırat Yaren ve Ali Ören yapacak. Önceki teknik direktör Enver Dağlı ise Salihli Belediyespor alt yapısında görevine devam edecek.

Salihli Belediyespor\'da yeni teknik direktör atanıyor
14.01.2024 - 13:25,
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Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Taner Eser getirildi.

Süper Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden ve ligin ilk devresini 20 puanla 2. sırada tamamlayan Salihli Belediyespor, devre arasında teknik direktör değişikliğine gitti. Yeşil-beyazlı ekip, Enver Dağlı'nın görevinden ayrılmasıyla, bu göreve Taner Eser getirildi. Eser'in yardımcılık görevine ise Fırat Yaren ve Ali Ören'in yapacağı öğrenildi.

Öte yandan Enver Dağlı'nın görevine Salihli Belediyespor alt yapısında devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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