Salihli'de judocular kemer sınavından geçti - Son Dakika
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Salihli'de judocular kemer sınavından geçti

Salihli\'de judocular kemer sınavından geçti

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ve Değerli Zamanlar Spor Kulübü judocuları, alt yapıdaki çalışmaları çerçevesinde Kurtuluş Judo Salonunda kemer sınavından geçti. Gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 220 sporcu katıldı.

23.04.2024 13:46  Güncelleme: 13:49
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ve Değerli Zamanlar Spor Kulübü judocuları, alt yapıdaki çalışmaları çerçevesinde Kurtuluş Judo Salonunda kemer sınavından geçti. Gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 220 sporcu katıldı.

Alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Salihli Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ile Değerli Zamanlar Spor Kulübü Judo Takımı, 2024 yılı bahar dönemi kemer sınavını gerçekleştirdi. Kurtuluş Judo Salonunda gerçekleştirilen ve 10 grup halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 220 sporcu katıldı. Judocular Antrenörler Özlem Akın Ayaz, Duygu Topçu, Buse Yıldırım, Songül Aşka, Sümeyye Demir ve Tuğba Yılmaz'dan oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için ter döktü. Kemer sınavını başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere yükselmenin sevincini yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salihli'de judocular kemer sınavından geçti - Son Dakika

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