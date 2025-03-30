Salihli Judocuları Büyük Başarı Elde Etti

Manisa'nın Salihli ilçesi judocuları, Denizli'de yapılan Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak, önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'de yapıldı. Hasan Güngör Spor Salonu'nda, 13 farklı ilden 242 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Salihlili judocular elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası'nda 24 kiloda İrem Erel, +60 kiloda Mahmut Madan birinci, 57 kiloda Meryem Betül Türken, +57 kiloda Irmak Yıldız ikinci, 24 kiloda Eslem Karaoluk, 28 kiloda Elif Başer, 40 kiloda Derin Ela Çakmak, 57 kiloda Nesibenur Özkul üçüncü, 28 kiloda Feyza Acar, 40 kiloda Eda Danacı beşinci, +57 kiloda Derin Ünsal yedinci oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Öte yandan dereceye giren sporcuların Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı öğrenildi. - MANİSA