Salihlili judocular Manisa'da Ali Atmaca anısına turnuvada 6 madalya kazandı - Son Dakika
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Salihlili judocular Manisa'da Ali Atmaca anısına turnuvada 6 madalya kazandı

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Salihlili judocular Manisa\'da Ali Atmaca anısına turnuvada 6 madalya kazandı
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Manisa'da Ali Atmaca anısına düzenlenen İller Arası Judo Turnuvası'nda Salihlili sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Manisa'da, milli judocu ve antrenör Ali Atmaca anısına düzenlenen İller Arası Judo Turnuvası'na katılan Salihlili sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Manisa'da, 3 yıl önce hayatını kaybeden milli judocu ve antrenör Ali Atmaca anısına İller Arası Judo Turnuvası düzenlendi. 16 ilden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı turnuva, genç judocuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Turnuvada Salihli'yi temsil eden sporcular elde ettikleri derecelerle büyük gurur yaşattı. 81 kiloda Mahmut Madan ve 52 kiloda Derin Ela Çakmak birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı.

46 kiloda Umut Durmaz, +63 kiloda Irmak Yıldız ve 73 kiloda Nazif Efe Alper ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, 63 kiloda mücadele eden Nesibenur Özkul ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
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