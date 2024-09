Salomon Cappadocia Ultra Trail 2023\'e Yeni Sponsorluklarla Hazırlık!

Spor

Salomon Cappadocia Ultra Trail'e Anadolu Sigorta ve Intersport yeni dahil olurken, Corendon Airlines ise tekrar yer alıyor.

Doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, 19-20 Ekim tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelecek patika koşucularına ev sahipliği yapacak. Organizasyona, yerli ve yabancı 3 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Bu yıl 11'nci kez düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında, PT Academy, ViewSonic, Eker, Züber sponsorluğunda koşulacak. Anadolu Sigorta ve Intersport'un yeni dahil olduğu, Corendon Airlines'ın tekrar yer aldığı organizasyonda, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia, Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel co-sponsorluğuna devam edecek. Yarış, Volkswagen R Premium Expo partnerliğinde gerçekleşecek. Organizasyonun sosyal sorumluluk ortaklığını ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstlenecek.

Intersport Türkiye: "Her yaştan insanı sporla buluşturmayı hedefliyoruz"

Intersport Türkiye'den yapılan açıklamada, Cappadocia Ultra Trail gibi prestijli ve zorlu bir etkinlikte co-sponsor olmaktan büyük bir gurur duyulduğu ifade edilirken "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz ve her yaştan insanı sporla buluşturmayı hedefliyoruz. 'The Heart of Sport' mottosuyla, sporun tüm branşlarını sahiplenen bir multibrand marka olarak, Project Run adını verdiğimiz bu çatı altında gerek İstanbul'da koşu topluluklarıyla birleşerek herkese açık koşu antrenmanları düzenliyor, profesyonel koşucular ve eğitmenleri yeni başlayanlar ile buluşturuyor, gerekse de kendi adımız altında büyük etkinlikler ve yarışlar organize ediyoruz. Organizasyon doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiren benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu etkinlikte yer almak, spora verdiğimiz değeri ve bu heyecanı herkesle paylaşma arzumuzu bir kez daha ortaya koyuyor. Katılımcıların dayanıklılıklarını test edecekleri bu yarışta, sporun kalbinin attığı bir başka konumda bulunmak bizim için çok değerli. Herkesin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz" denildi.

Anadolu Sigorta: "Kapadokya'nın güzelliklerinin öne çıktığı bu zorlu rotada yarışseverlerin yanındayız"

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, yaptığı açıklamada, "Anadolu Sigorta olarak bu yıl ilk kez Salomon Cappadocia Ultra Trail'in co-sponsorları arasında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 'Sağlığını düşünen insanların yanındayız' vizyonuyla koşu sporunu sahipleniyoruz ve bu yıl 4'üncü kez koşu maratonu sponsoru olarak yarışlarda yer alıyoruz. Sağlıklı yaşam bilincini gündelik hayat rutinine yerleştirmek için sponsor olduğumuz mücadelelerde sporcuları desteklerken farklı maratonlarda yarış severlerin heyecanına ortak oluyoruz. Organizasyonda yer alarak Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasındaki bu zorlu ve uzun rotada yerel ve global katılımcı kitlesiyle bir arada olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Corendon Aırlınes desteğini sürdürüyor

Spor alanında yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Corendon Airlines, dünyaca ünlü atletlere, Türkiye'den birçok koşucuya ev sahipliği yapan ve dünyanın en prestijli patika koşularından biri olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail'e co-sponsorluğunu 2021 yılından bu yana sürdürüyor.

Corendon Airlines, Hannover, Düsseldorf, Köln, Nürnberg ve Rotterdam destinasyonlarından Kayseri'ye direkt uçuşları ile organizasyona destek oluyor. Yarışta bir istasyonu da sahiplenecek Corendon Airlines, parkurdaki ihtiyaçlarını karşılamak ve soluklanmak isteyen ve bu istasyonu ziyaret eden sporculara ev sahipliği yapacak. EXPO Alanı'ndaki standında hafta sonu boyunca bölge halkından pek çok kişiyi ve yüzlerce sporcuyu ağırlayacak, ayrıca bu dev organizasyon için özel bir balon hazırlayarak hem balonun yarışçılara eşlik etmesini hem de balona binen kişilerin yarışı gökyüzünden takip etmesini sağlayacak.

Dokuz yıl önce kurulan ve 60 Corendon Airlines çalışanının yer aldığı Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya'nın parkurunda yarışacak. - İSTANBUL