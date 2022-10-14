Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda hazırlıklar tamamlandı

Nevşehir'de düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 75 ülkeden 2 bin 224 sporcunun katılımıyla yarın yapılacak.

Parkurlarda hazırlıkların tamamlanmasıyla sporcular geri sayım için beklemeye başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, bölge için önemli organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ederek, "Nevşehir, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle belki de bu yarışmanın yapılabileceği en güzel sahalardan biri. Sadece spor aktivitesi değil, aynı zamanda kültür etkinliği olacak. Bölgemiz için de son derece önemli. Bu kadar farklı ülkeden misafirlerimizi ağırlamaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney ise koşunun dokuzuncu kez düzenlendiğini, uzun yıllar sürdürülebilirliğin organizasyonlar açısından önemli olduğunu belirtti.

Güney, Salomon Kapadokya Ultra Trail'de yarış güzergahında değişiklik yapılmadığını, aynı parkurda sporcuların her yıl rekor denediğini aktardı.

Kapadokya'nın bu tür yarışlar için elverişli olduğunu kaydeden Güney, "2 bin 500 sporcu, aileleriyle birlikte yaklaşık 3 bin 500 kişi ağırlanıyor. 650 kişi de onlara gece gündüz hizmet sunuyor. Kapadokya, dev bir marka ama büyük markaların kendi alt markalarını yaratması gerekiyor. Kapadokya, kendisi marka olmakla birlikte mağara otelleri, balon turu da büyük bir marka oldu. Bizim de hedefimiz Kapadokya'daki spor turizmini bir marka olarak büyütmektir. Bunu başarmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda yarışa katılacak uluslararası düzeyde başarı elde etmiş elit sporcular tanıtıldı.

Yarın saat 07.00'de Ürgüp ilçe meydanından başlayacak yarışta sporcular, 119, 63 ve 38 kilometrelik etaplarda yarışacak.