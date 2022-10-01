Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

01.10.2022 18:38
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon : Cengiz GöllüHakemler : Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan ÜnalHekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Nalobin, Gökhan Çatal, Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Kadir Bircan, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Mehmet Hacıoğlu)Spor Toto: Muhammet...

Salon : Cengiz Göllü

Hakemler : Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Nalobin, Gökhan Çatal, Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Taha Sabah ( Umut Özdemir, Metin Durmuş, Kadir Bircan, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Mehmet Hacıoğlu)

Spor Toto: Muhammet Kaya, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Doğan Karakoç, Azizcan Ataoğlan, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-20, 17- 25, 19-25, 25-22, 15-10

Süre: 135 dakika (30, 29, 27, 29, 20)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Spor Toto'yu 3-2 yendi.

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Kaynak: AA

Mehmet Hacıoğlu, Umut Özdemir, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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