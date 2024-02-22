Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da Başladı - Son Dakika
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Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da Başladı

Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya\'da Başladı

Salon hokeyinde Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonu olan Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. Gaziantep Polisgücü'nün de yer aldığı B Grubu'nda toplam 10 takım mücadele ediyor. Türk temsilcisi Gaziantep Polisgücü, turnuvanın ilk gününde Slavia Prag'ı 6-1 mağlup etti. Başantrenör Yusuf Kaplan, hedeflerinin ilk 3 içinde yer almak olduğunu belirtti.

22.02.2024 17:59
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Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Organizasyonda B Grubu'nda Gaziantep Polisgücü'nün yanı sıra Ukrayna'dan MSC Sumchanka, İspanya'dan Sanse Complutense, Çekya'dan Slavia Prag ve İskoçya'dan Watsonians takımları yer alıyor.

A Grubu'nda ise Almanya'nın Düsseldorfer, Belçika'nın Royal Racing Club, İsviçre'nin Rotweiss Wettingen, İrlanda'nın Railway Union ve İngiltere'nin Buckingham takımları bulunuyor.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde Gaziantep Polisgücü, Slavia Prag'ı 6-1 mağlup ederken, Royal Racing Club, Railway Union'u 6-0, Buckingham, Rotweiss Wettingen'i 2-1, Sanse Complutense de Watsonians'ı 5-3 yendi.

Gaziantep Polisgücü Başantrenörü Yusuf Kaplan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta erkeklerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa'nın en üst ligi Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini söyledi.

Şampiyonaya katılan 10 takım arasında 5. olduklarını anlatan Kaplan, "Biraz daha dikkatli olabilseydik ilk 3 içinde olabilirdik. Ancak seneye de ülkemizi bu ligde temsil etme hakkımız var. Ayrıca kadınlarda da ülkemizi Avrupa'nın en üst düzey liginde temsil ediyoruz. Alanya'daki şampiyonada çok güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz. Amacımız ilk 3 içinde olup derece yapabilmek. Güçlü takımlarla mücadele edeceğiz ama biz de güçlüyüz. Avrupa'da derece yapmış takımımız var." ifadelerini kullandı.

25 Şubat'ta final maçıyla sona erecek organizasyonda Türk temsilcisinin gruptaki maç programı ise şöyle:

Yarın:

13.45 Gaziantep Polisgücü-MSC Sumchanka

19.45 Watsonians-Gaziantep Polisgücü

24 Şubat Cumartesi:

12.45 Sanse Complutense-Gaziantep Polisgücü

Kaynak: AA

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