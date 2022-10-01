Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

01.10.2022 16:02
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir HasHakemler: İsmail Binbir, Uğur Özcan, Murat Anlatıcı,Galatasaray: Nacickaite 16, Simge Tokmak 1, Miray Balotu 8, Merve Uygül 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 5, Jurjane 16, Pulvere 12, Devran Tanacan 6, Arife Can 3, Berna Şahin 4, Meltem Yıldızhan 16Bursa Uludağ Basketbol:...

Salon: Kadir Has

Hakemler: İsmail Binbir, Uğur Özcan, Murat Anlatıcı,

Galatasaray: Nacickaite 16, Simge Tokmak 1, Miray Balotu 8, Merve Uygül 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 5, Jurjane 16, Pulvere 12, Devran Tanacan 6, Arife Can 3, Berna Şahin 4, Meltem Yıldızhan 16

Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 8, Gizem Mürvet Uca 10, Özge Kavurmacıoğlu 15, Ferda Yıldız 6, Tuğçe Turus 6, Deniz Nur Çakır 2, Ayşegül Erdoğan, Cannon 28

1. Periyot: 28-17

Devre: 54-39

3. Periyot: 77-60

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 16. Erciyes Kupası Basketbol Turnuvası'nın son gününde Galatasaray, Bursa Uludağ Basketbol'u 97-75 yendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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