Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

29.09.2022 18:02
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir HasHakemler: Uğur Özcan, Murat Anlatıcı, Ozan ÇalapGalatasaray: Kamile Nacickaite 24, Miray Balotu, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 2, Işıl Alben 9, Aija Jurjane 8, Neva Pulvere 2, Teira Mccowan 29, Meltem Yıldızhan 4Beşiktaş: Dana Evans 32, Melek Uzunoğlu 7, Yağmur Taşar 2,...

Salon: Kadir Has

Hakemler: Uğur Özcan, Murat Anlatıcı, Ozan Çalap

Galatasaray: Kamile Nacickaite 24, Miray Balotu, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 2, Işıl Alben 9, Aija Jurjane 8, Neva Pulvere 2, Teira Mccowan 29, Meltem Yıldızhan 4

Beşiktaş: Dana Evans 32, Melek Uzunoğlu 7, Yağmur Taşar 2, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 6, Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram 10, Taya Reimer 12, Zeynep Can, İnci Güçlü 6

1. Periyot: 22-26

Devre: 39-37

3. Periyot: 63-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Galatasaray Beşiktaş'ı 80-75 yendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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