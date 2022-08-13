5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

13.08.2022 22:15
5. İslami Dayanışma Oyunları

Salon: Karatay Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Nasreldin Abdelgabgi (Suudi Arabistan)Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, Cafer...

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Nasreldin Abdelgabgi (Suudi Arabistan)

Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, Cafer Kirkit, İzzet Alp Akkuş)

İran: Homayounfarmanesh, Sarlak, Porya, Mosaferdashliboroun, Mohammad, Pazhooman (Talebikhameneh, Pourgholchi, Rahmani, Saadar, Ramezani, Faroulji)

Setler: 23-25, 22-25, 34-32, 25-21, 15-8

Süre: 135 dakika (26, 28, 39, 27, 15)

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu üçüncü maçında İran'ı 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Ay-yıldızlı ekip yarın yarı finalde Kamerun'la saat 16.00'da karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu, 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 alan milli takımı maç sonu tebrik etti.

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Serdar Ünsal'dan Azertaç temsilcisi Sabir Şahtahtı'ya plaket Serdar Ünsal'dan Azertaç temsilcisi Sabir Şahtahtı'ya plaket 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Azerbaycan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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