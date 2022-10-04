Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

04.10.2022 22:01
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Marek Kukelcik (Slovakya)Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 17, Kenan Sipahi 7, Vitto Brown 8, Kuzminskas 13, Delgado 17, McCollum 29, Flatten, Thomas Akyazılı, Berkan DurmazAEK: Frazier 16,...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Marek Kukelcik (Slovakya)

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 17, Kenan Sipahi 7, Vitto Brown 8, Kuzminskas 13, Delgado 17, McCollum 29, Flatten, Thomas Akyazılı, Berkan Durmaz

AEK: Frazier 16, Persidis, Williams 17, McGriff 11, Mitchell 19, Koniaris, Madsen 10, Papadakis, Petropoulos, Strelnieks 15, Filippakos

1. Periyot: 15-21

Devre: 42-42

3. Periyot: 69-65

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi AEK'yi 91-88 yendi.

Pınar Karşıyaka'nın cezası nedeniyle mücadele seyircisiz oynandı.

Konuk ekibin Mitchell'la, Pınar Karşıyaka'nın Jaylon Brown ve Delgado ile etkili olduğu periyodun ilk 5 dakikası 12-12 eşitlikle geçildi. Frazier ve Madsen'le 3 sayılık basketler bulan AEK periyodu 21-15 önde bitirdi.

Maçın ikinci çeyreğine hızlı başlayan Pınar Karşıyaka; Kenan Sipahi, McCollum ve Kuzminskas'ın basketleriyle yakaladığı 10-0'lık seriyle 16. dakikada 33-30 üstünlük yakaladı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 42-42 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü periyoda McCollum'un etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, Kuzminskas'ın faul atışından bulduğu sayıyla çeyreğin son 5 dakikasına 10 sayı farkla (63-53) önde girdi. Maçın 3. periyodu da 69-65 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle geçildi.

İki takım final periyodunun ilk 6 dakikasında birbirine üstünlük kuramadı ve 34. dakika 73-73 beraberlikle geçildi. Pınar Karşıyaka, maçın bitimine 22 saniye kala McCollum'un 3 sayılık basketiyle 91-86 öne geçti. AEK, Mitchell'in faul atışlarından skoru 91-88'e getirmesine rağmen kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyen Pınar Karşıyaka, sahadan 91-88 galip ayrıldı.

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İzmir spor: Avrupa'da Pınar Karşıyaka seyircisiz ilk maçta İzmir spor: Avrupa'da Pınar Karşıyaka seyircisiz ilk maçta
Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi, Karşıyaka, Slovakya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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