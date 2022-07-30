Türkiye: 43-94 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) - Son Dakika
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Türkiye: 43-94 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası)

30.07.2022 22:39
Türkiye: 43-94 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Radomir Vojinovic (Karadağ), Sinisa Prpa (Sırbistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)POLONYA: Wrzeszcz (xx) 12, Andrzejewski (xx) 6, Bereszynski (x) 2, Duda (x), Wilczek (xx) 5, Busz (xx) 6, Grzesiak (xx) 2, Niemiec (x), Kempa (x) 2, Luczynski...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Radomir Vojinovic (Karadağ), Sinisa Prpa (Sırbistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)

POLONYA: Wrzeszcz (xx) 12, Andrzejewski (xx) 6, Bereszynski (x) 2, Duda (x), Wilczek (xx) 5, Busz (xx) 6, Grzesiak (xx) 2, Niemiec (x), Kempa (x) 2, Luczynski (xx) 6, Wegrowski (x) 2, Stupnicki (x)TÜRKİYE: Berke (xxx) 10, Karahan (xx) 5, Arda (xx) 2, Samet (xxx) 15, Tan (xxx) 15, Eray (xxx) 18, Özgür (xxx) 9, Efe (xx) 3, Kerem (xxx) 11, Hamza (xx) 2, Buğra (xx) 4, Eren (xx)

1.PERİYOT: 15-22İLK YARI: 27-423.PERİYOT: 35-655 FAUL ALAN: Niemiec (38.54), Duda (39.10) (Polonya)

İzmir'in ev sahipliğinde organize edilen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Polonya'yı 51 sayı farkla 94-43 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Türkiye 7-0'lık seriyle başlarken, 5'inci dakikada Polonya skoru 9-9'a getirdi. Çeyreğin son bölümünde üst üste üçlükler bularak farkı 13 sayıya kadar (9-22) çıkaran ay-yıldızlılar, periyodu 7 sayı üstün tamamladı: 15-22.İkinci çeyreğe Wrzeszcz'in 3 sayılık basketle başlayan Polonya karşısında Türkiye, Eray'la hem pota altından hem 3 sayı çizgisi dışından üst üste bulduğu sayılarla farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 25-41. Türkiye U18 Milli Takımı, soyunma odasına 42-27 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta sert savunmasıyla etkili olan Türkiye, üst üste top kayıpları yaşayan rakibi karşısında pota altından sayılar üreterek son bölüme 30 sayı üstün girdi: 35-65. Final periyodunda üstünlüğünü koruyarak farkı iyice açan ay-yıldızlı ekip, maçı kazanmayı bildi: 43-94.

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın 20.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek. Maça girişler yine ücretsiz olacak. Bu müsabakadan önce oynanan gruptaki diğer maçta İspanya, Almanya'yı 89-44 mağlup etti.


- İzmir
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Xi, Polonya Cumhurbaşkanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı Xi, Polonya Cumhurbaşkanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü Çin Devlet Başkanı Şi, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Polonya, Türkiye, Duda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye: 43-94 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye: 43-94 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) - Son Dakika
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