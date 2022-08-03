Ay-yıldızlı ekip, Britanya önünde maça Berke ve Karahan'ın üçlükleri, Samet'in pota altında etkili oyunuyla başlayıp 16-2'lik seri yakaladı. Farkı 17 sayıya kadar çıkaran milliler, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibe 7 sayı şansı tanıyıp farkı 21'e taşıyan Türkiye, devre arasına 41-18 önde girdi. Üçüncü periyotta Britanya potasına 30 sayı gönderen ay-yıldızlılar, dördüncü periyoda 71-28 önde başladı. Son periyotta da farkı açmayı sürdüren milliler, maçtan rahat galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibimizde Samet 17 sayı, 9 ribaundla en skorer isim oldu.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Britanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Büyük Britanya: 82-38 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.