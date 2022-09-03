2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

03.09.2022 22:36
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Gatis Salins (Letonya)Gürcistan: McFadden 6, Andronikashvili 13, Mamukelashvili 10, Bitadze, Shermadini 10, Burjanadze 6, Tsintsadze, Sanadze 9, Jintcharadze 2, Bekauri, Berishvili 3, Bokolishvili 5İspanya:...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Gatis Salins (Letonya)

Gürcistan: McFadden 6, Andronikashvili 13, Mamukelashvili 10, Bitadze, Shermadini 10, Burjanadze 6, Tsintsadze, Sanadze 9, Jintcharadze 2, Bekauri, Berishvili 3, Bokolishvili 5

İspanya: Brown 5, Parra 8, Arostegui 9, Willy Hernangomez 14, Juancho Hernangomez 9, Jaime Fernandez 2, Rudy Fernandez 8, Diaz 8, Pradilla 12, Garuba, Brizuela 7, Saiz 8

1. Periyot: 16-18

Devre: 31-40

3. Periyot: 47-71

Beş faulle çıkan: 32.22 Pradilla (İspanya)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda İspanya, ikinci maçında Gürcistan'ı 90-64 yendi.

Şampiyonadaki ilk maçında Bulgaristan'ı yenen İspanya, grupta 2'de 2 yaptı. Gürcistan ise Belçika'nın ardından İspanya'ya da yenilerek oynadığı 2 maçı da kaybetti.

İspanya yarın üçüncü maçında Belçika, Gürcistan ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gürcistan, Polonya, Letonya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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