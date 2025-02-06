Şalvarlı Anadolu kadınları, Kuzeyboru ile karşı karşıya - Son Dakika
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Spor

Şalvarlı Anadolu kadınları, Kuzeyboru ile karşı karşıya

Şalvarlı Anadolu kadınları, Kuzeyboru ile karşı karşıya

Aksaray Koçpınar Elmacık köyündeki ilkokul öğrencilerinin annelerinden oluşan şalvarlı voleybol takımı, bugün Kuzeyboru ile karşı karşıya geldi.

06.02.2025 15:55
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Aksaray Koçpınar Elmacık köyündeki ilkokul öğrencilerinin annelerinden oluşan şalvarlı voleybol takımı, bugün Kuzeyboru ile karşı karşıya geldi. 6 Şubat depremi anısına oynanan voleybol maçı maç 1-1 berabere bitti.

Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde bulunan Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu'nda düzenlenen veli toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yaşam Becerileri Projesi' çerçevesinde bir voleybol takımı kuruldu. Toplam 35 öğrencisi bulunan okulun, öğrenci annelerinden oluşturulan takım, okul sahasında yaptığı voleybol müsabakasıyla sosyal medyada Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele veren Kuzeyboru'ya meydan okudu. Bunun üzerine ortaklaşa bir dostluk maçı düzenlendi. Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 set olarak oynanan karşılaşmaya çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun da katıldığı mücadelede Kuzeyboru ve öğrenci annelerinden oluşan voleybol takımı karşı karşıya geldi.

Müsabaka öncesi açıklama yapan Vali Kumbuzoğlu, anneleri tebrik ederek, "Bugün 6 Şubat. Çok büyük bir depremin anısına, ölen vatandaşlarımızın anısına Kuzeyboru ve şalvarlı kadın voleybol takımımızın maçını izleyeceğiz. Kardeşlik maçı olacağını ümit ediyorum. Burada hem 6 Şubat depremine bir mesaj olsun, ölen vatandaşımızın ruhları cennet olsun hem de Milli Eğitim Bakanlığımızın önemli bir projesi ailem, öğrencim, öğretmenim kucaklaşmasının sonucu olarak Koçpınar Elmacık Köyünün örnek aileleri, anneleri bir araya gelerek bir voleybol takımı kurdular ve mücadele veriyorlar" dedi.

Şalvarlı voleybol takımının oyuncusu Fatma Köksal, "Bakanlığımızın yaşam becerileri projesi çerçevesinde okulumuzda kahvaltı etkinliği yaptık. Sonrasında voleybol oynadık. Müdürümüz videomuzu paylaştı ve çoğu kişi tarafından beğenildi. Kuzeyboru'ya meydan okuduk. Onlar da meydan okumamızı kabul etti ve şu anda buradayız. Çok güzel bir duygu, sürekli ilkleri yaşadık. İlk defa salona geldik, ilk defa maç izledik" diye konuştu.

Takımın bir diğer voleybolcusu Ayşe Aslan ise, "Bizimki sadece etkinlikti. Müdür bey o sırada videomuzu çekip, Kuzeyboru'yu etiketleyip paylaşmış. O görüntüler de çok beğenildi ve böyle bir şey çıktı ortaya. Bizim için sadece bir dostluk maçı" şeklinde konuştu.

Kuzeyboru'nun başarılı sporcusu Aleyna Sevim de, "Hava şartlarından dolayı biz de oraya gitmek istiyorduk. Ne kadar çok hazırlık yaptıklarını da biliyoruz. Onlar kadar iyi ağırlayamadıysak lütfen kusura bakmasınlar ama geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık, çok güzel ve keyifli bir maç oldu" cümlelerine yer verdi.

Kuzeyboru Voleybol Takımı'nın tecrübeli sporcusu Güldeniz Ünal ise, "Öncelikle ayaklarına sağlık. Onlarla tanışmayı zaten dört gözle bekliyorduk. Maçlarımıza gelmişlerdi. Biz de onları ziyaret edecektik aslında ama hava şartlarından dolayı salonumuzda ağırlamak zorunda kaldık. İnşallah bir dahaki sefere köye de gidip ellerinden börekler yeriz. Onlarla beraber çocuklar, kadınlar, hep spor yapmaya başladılar. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

aksaray, Deprem, Spor, Son Dakika

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