Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler - Son Dakika
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Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaştı. Müsabakayı 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı. Maç sonrası konuşan Samet Akaydin, ''Hakem konusuna girmeyeceğim. Sonuçta daha geçen hafta Fenerbahçe'deydim. Maç eşit seviyede, 11'e 11 oynansaydı galip gelen taraf biz olurduk, buna eminim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum'' dedi.

03.02.2025 07:35  Güncelleme: 08:00
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Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydin, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"EŞİT KOŞULLARDA FARKLI SONUÇ OLURDU"

"Müsabakanın 11'e 11 devam etmesi halinde galip gelen tarafın Rizespor olacağını buna eminim," diyen Akaydin, maçın kritik anları hakkında özgüvenini ifade etti. Hakem kararları hakkında spekülatif yorum yapmaktan kaçınarak, "Hakem konusuna girmeyeceğim. Sonuçta daha geçen hafta ben Fenerbahçe'deydim," şeklinde konuştu.

Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Akaydin, eski takımı Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diledi. Kendi performansını ve takımının oyununu da değerlendiren Akaydin, "Kendi takımımı gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi olacağız," diyerek umutlu konuştu ve sözlerine "Hayırlısı" diyerek son verdi. Bu maç, onun Fenerbahçe'ye karşı olan ilk karşılaşması olarak dikkat çekiciydi, zira kiralama işlemleri genellikle oyuncuların eski takımlarına karşı oynamalarını engeller. Ancak Akaydin, bu durumun üstesinden gelmiş görünüyor.

Samet Akaydin\'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

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Son Dakika Spor Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ömer Kestek:
    Hakem baktı 11e 11 Fener puan kaybedecek 1 penaltı 2 kırmızı vereyim de feneri yarışta tutayım dedi 55 43 Yanıtla
  • ferhat eser:
    neler döndü bu maçta çıkıp açıklasınlar fenerbahçeye çalışan hakemler var emek hırsızları süperligin bütün takımlarının kaderiyle oynadılar en başta rizesporu katlettiler 38 24 Yanıtla
  • bülent C.:
    Samet i kutluyorum helal olsun gerçek futbolcu budur. Ozan Tufan gibi oynamadı. 31 22 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    Seni Fenerbahçe'de oynatanda Kabahat Sen Kim Büyük Takımda oynamak kim inşllah 4 lige doğru gidersin 12 37 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Akşam futbolun rezilliklerle dolu kar gecesiydi malesef 10 6 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    adam Kötü bir şey söylememiş ki söylediklerinde de çok haklı olduğunu düşünüyorum 8 2 Yanıtla
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