Samet Akaydin'den gelen eleştirilere cevap: Hayat bana zehir oldu - Son Dakika
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Samet Akaydin'den gelen eleştirilere cevap: Hayat bana zehir oldu

Samet Akaydin'den gelen eleştirilere cevap: Hayat bana zehir oldu

24.05.2023 23:31

Trabzonsporlu Trezeguet'nin secdeye gittiği esnada yanından geçerken tükürdüğü iddia edilen Samet Akaydin, Sivasspor maçı sonrası yaşadıklarıyla ilgili konuştu. Akaydin, "Çok doluyum, 1 hafta zehir oldu. Hayatımın en kötü haftasıydı. İslam üzerinden bana vurmaya çalıştılar. Allah'a havale ediyorum. Maç sonrası Trezeguet'ye sarıldım, herkese iyi davrandım" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki yarı final rövanş maçında Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Fenerbahçe'ye final biletini getiren goller Ferdi, Batshuayi ve King'den geldi.

SAMET İSYAN ETTİ

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin, Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili konuştu. Trezeguet'nin secde yaptığı sırada yanından geçerken tükürdüğü iddia edilen Samet, Sivasspor maçından sonra isyan bayrağı çekti.

İşte Samet'in açıklamaları:

"Hedefimiz finale kalmak değil kupayı almak. İnşallah başaracağız. Kupayı alıp taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. İnanıyoruz kazanacağımıza. Üst üste ikinci galibiyetimizi aldık ve iyi oldu. Lig sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz.

"1 HAFTA ZEHİR OLDU"

Hafta içi yaşanan konu hakkında çok doluyum. Hayal bile edemeyeceğiniz bir konuda bana vurmaya çalıştılar. Bütün haftam zehir oldu. İslam üzerinden, din üzerinden bana vurmaya çalıştılar. Bu yakışmıyor. Maçın sonunda da Trezeguet'e gittim, sarıldım. Maç içinde, Trabzonluyum diye herkese iyi davrandım. Hemşerilerim bana iyi davransın diye itiraz bile etmedim. Böyle şeyler düşünenleri Allah'a havale ediyorum."

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Sivasspor, Allah, Spor, Son Dakika

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