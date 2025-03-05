Samet Akaydin: Moralimizi Kazandık - Son Dakika
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Samet Akaydin: Moralimizi Kazandık

Samet Akaydin, 2 galibiyetin takımın moralini arttırdığını ve Antalyaspor maçında galip gelmek istediklerini söyledi.

05.03.2025 21:50
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- Samet Akaydin: "2 maç üst üste kazanmak takımın moral ve motivasyonunu arttırdı"

RİZE - Çaykur Rizesporlu oyuncu Samet Akaydin, "2 maç üst üste kazanmak takımın moral ve motivasyonunu arttırdı. İlk ayrıda 5'te 0 çekilen bir seride bu devrede 2 maçtan galibiyetle çıktık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam eden yeşil-mavililerin 2 devre transfer ettiği Samet Akaydin karşılaşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Antalyaspor maçından galip olarak Rize'ye dönmek istediklerinin altını çizen Samet Akaydin, "2 maç üst üste kazanmak takımın moral ve motivasyonunu arttırdı. İlk ayrıda 5'te 0 çekilen bir seride bu devrede 2 maçtan galibiyetle çıktık. Önümüze bir Antalyaspor maçı var. O maçta da galip gelmek istiyoruz. Seriye devam etmek istiyoruz. Takımımız bu güç ve bu kabiliyete sahip. İyi bir seri yakalayıp Rizespor'u hak ettiği seviyelere taşıyacağız" diye konuştu.

Rize'de yabancılık çekmediğini kaydeden Akaydin, "Rizespor'da hiç yabancılık çekmedim. Sonuçta bu yörenin evladıyım. Uzun bir süre Karadeniz'de değildim ama burada doğdum, burada büyüdüm, buranın insanını iyi bilirim. Hırslı, inatçı, pes etmeyen bir yapımız olduğunu biliyorum. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Rizespor, Futbol, Yaşam, Spor, Rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Samet Akaydin: Moralimizi Kazandık - Son Dakika

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