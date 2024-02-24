- Sami Uğurlu: "Bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu:
"Penaltı pozisyonunda kendi adıma bir şey göremedim"
İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, saygıyı hak eden bir takımla mücadele ettiklerini belirterek, uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı için, "Penaltı pozisyonunda el doğal konumunda topun yönü değişmiyor, bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Genel olarak oyun olarak istediğimi aldık diyebilirim. Takımımızın gücünü, oyun kurgusunu biliyoruz. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da istediğimiz gibi gidiyor. Son haftalarda arka arkaya kazandığımız maçlar herkesin takdirini toplayan Kasımpaşa takımı vardı. Bu bilinçle buraya geldik. Oyuncu gelişimi bizim için çok önemli. Genç oyuncuları kazanmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Kasımpaşa'nın da hedefi var; Avrupa kupalarına bu kadar yakınken, her maça oyun olarak ortak olduğu ciddi bir takım olduğunu düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin de savunma ağırlıklı çıkacağını biliyorduk. 3 savunma orta saha ile çıkacağını biliyorduk. Aytaç, Hajradinovic arkaya koşular için. Hamlemiz Sadiku oldu. Çok şiddetli baskıyla neredeyse ilk yarı çıkamadılar. Daha sonrasında golü de bulduk. 2. yarıda duran toptan yediğimiz 2 gol üzücü. Daha üzücü olan taraf da şu, karşıda çok ciddi mücadele eden bir takım var. 5,5 milyon Euro bütçeye sahip takım var. Oyun onu göstermiyor. Bu oyunu oynayabiliyorsan, biraz saygıyı hak ediyorsun. Maçın sonlarına geliyorsun; Tadic, Hajradinovic'in ayağına basıyor en az sarı kart. Penaltı pozisyonunda el doğal konumunda topun yönü değişmiyor, bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun. Bu stadı, bu seyirciyi verseler bize şampiyonluğa gidebiliriz. Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok, bugün ihtiyacı vardı onu da aldı. Hırsları için kurguyu uyguladıkları için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Buradan galibiyetle ayrılmak istedik" ifadelerini kullandı.
"Penaltı pozisyonunda kendi adıma bir şey göremedim"
Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Uğurlu, "VAR'ın gelme sebebi bu zaten, gözden kaçırdı denilebilir. Haris'in bileğin basıyorsun, devam ettiriyor. Nuno'nun destek ayağına net tekme atılıyor devam ettiriyorsun. VAR pozisyonunu 2,5 dakika izliyorsan bir şey var. Oyuncumla konuştum, 'Elimi çekerken hissetmedim bile' dedi. Topun da yönü değişmiyor, aksiyona girmiyor. Bir şeyleri aramak gerekiyor. Kendi adıma bir şey göremedim. Penaltı pozisyonu öncesi 2 tane net pozisyonu görmüyorsan, penaltıyı verirsin" diye konuştu.
"VAR kayıtları bir şeyi değiştirmeyecek"
Sami Uğurlu, uzatma dakikalarında 4. hakemle konuşmasını da aktararak, "4. hakem 'VAR inceliyor, pozisyona bakılıyor' dedi. Umarım VAR kayıtları açıklanır ama bu kayıtlar bir şeyi değiştirmeyecek. Burada ben bir şey göremedim" diye konuştu.
"Oyun ve taktik olarak bizi çok zorladığını söyleyemem"
Saha içindeki taktiksel anlamda iki takımın anlayışıyla ilgili Uğurlu şunları söyledi:
"Bu oyuncu grubuyla çıktığı için işimiz kolaylaştı diyebilirim. Birbirine yakın savunma ağırlıklı 3 oyuncularla oynadığınız zaman Sadiku gibi oyuncu 2 oyuncuyla yakın oynayabiliyor. Daha sonra Fenerbahçe hamleyi yaptı ve santrfor aldı. 1-2 tane geçişlerde doğru yapabilsek sonuca da gidebilirdik. Oyun ve taktik olarak bizi çok zorladığını söyleyemem. Rahat bir şekilde çözülebilir, önlem alınabilir ve etkili olunabilirdi."
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