Sami Uğurlu: 'Bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sami Uğurlu: 'Bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun'

Sami Uğurlu: \'Bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun\'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe maçında verilen penaltı kararıyla ilgili olarak "Penaltı pozisyonunda el doğal konumunda topun yönü değişmiyor, bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun" dedi. Uğurlu, hakem kararları ve VAR sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

24.02.2024 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sami Uğurlu: "Bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu:

"Penaltı pozisyonunda kendi adıma bir şey göremedim"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, saygıyı hak eden bir takımla mücadele ettiklerini belirterek, uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı için, "Penaltı pozisyonunda el doğal konumunda topun yönü değişmiyor, bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Genel olarak oyun olarak istediğimi aldık diyebilirim. Takımımızın gücünü, oyun kurgusunu biliyoruz. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da istediğimiz gibi gidiyor. Son haftalarda arka arkaya kazandığımız maçlar herkesin takdirini toplayan Kasımpaşa takımı vardı. Bu bilinçle buraya geldik. Oyuncu gelişimi bizim için çok önemli. Genç oyuncuları kazanmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Kasımpaşa'nın da hedefi var; Avrupa kupalarına bu kadar yakınken, her maça oyun olarak ortak olduğu ciddi bir takım olduğunu düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin de savunma ağırlıklı çıkacağını biliyorduk. 3 savunma orta saha ile çıkacağını biliyorduk. Aytaç, Hajradinovic arkaya koşular için. Hamlemiz Sadiku oldu. Çok şiddetli baskıyla neredeyse ilk yarı çıkamadılar. Daha sonrasında golü de bulduk. 2. yarıda duran toptan yediğimiz 2 gol üzücü. Daha üzücü olan taraf da şu, karşıda çok ciddi mücadele eden bir takım var. 5,5 milyon Euro bütçeye sahip takım var. Oyun onu göstermiyor. Bu oyunu oynayabiliyorsan, biraz saygıyı hak ediyorsun. Maçın sonlarına geliyorsun; Tadic, Hajradinovic'in ayağına basıyor en az sarı kart. Penaltı pozisyonunda el doğal konumunda topun yönü değişmiyor, bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun. Bu stadı, bu seyirciyi verseler bize şampiyonluğa gidebiliriz. Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok, bugün ihtiyacı vardı onu da aldı. Hırsları için kurguyu uyguladıkları için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Buradan galibiyetle ayrılmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Penaltı pozisyonunda kendi adıma bir şey göremedim"

Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Uğurlu, "VAR'ın gelme sebebi bu zaten, gözden kaçırdı denilebilir. Haris'in bileğin basıyorsun, devam ettiriyor. Nuno'nun destek ayağına net tekme atılıyor devam ettiriyorsun. VAR pozisyonunu 2,5 dakika izliyorsan bir şey var. Oyuncumla konuştum, 'Elimi çekerken hissetmedim bile' dedi. Topun da yönü değişmiyor, aksiyona girmiyor. Bir şeyleri aramak gerekiyor. Kendi adıma bir şey göremedim. Penaltı pozisyonu öncesi 2 tane net pozisyonu görmüyorsan, penaltıyı verirsin" diye konuştu.

"VAR kayıtları bir şeyi değiştirmeyecek"

Sami Uğurlu, uzatma dakikalarında 4. hakemle konuşmasını da aktararak, "4. hakem 'VAR inceliyor, pozisyona bakılıyor' dedi. Umarım VAR kayıtları açıklanır ama bu kayıtlar bir şeyi değiştirmeyecek. Burada ben bir şey göremedim" diye konuştu.

"Oyun ve taktik olarak bizi çok zorladığını söyleyemem"

Saha içindeki taktiksel anlamda iki takımın anlayışıyla ilgili Uğurlu şunları söyledi:

"Bu oyuncu grubuyla çıktığı için işimiz kolaylaştı diyebilirim. Birbirine yakın savunma ağırlıklı 3 oyuncularla oynadığınız zaman Sadiku gibi oyuncu 2 oyuncuyla yakın oynayabiliyor. Daha sonra Fenerbahçe hamleyi yaptı ve santrfor aldı. 1-2 tane geçişlerde doğru yapabilsek sonuca da gidebilirdik. Oyun ve taktik olarak bizi çok zorladığını söyleyemem. Rahat bir şekilde çözülebilir, önlem alınabilir ve etkili olunabilirdi."

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sami Uğurlu: 'Bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:22:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sami Uğurlu: 'Bir şeyler arandığını net şekilde görüyorsun' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement