Sami Uğurlu'dan Kayserispor Mağlubiyeti Açıklaması
Sami Uğurlu'dan Kayserispor Mağlubiyeti Açıklaması

Sami Uğurlu\'dan Kayserispor Mağlubiyeti Açıklaması
22.02.2026 17:09
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, zor maçları kazanmak zorunda olduklarını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Böyle maçları kaybediyorsan o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasın" dedi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bizim için ligin en zor maçlarından biriydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. En azından son dakikaya kadar getirdiğimiz bir maçta 1 puan alarak rakibimizi aşağıda bırakmak bizim için iyi sayılırdı. Oyunun kırılma anlarında kaçırdığımız net pozisyonlar biraz daha kalite, biraz daha bitiricilik gerektiriyor. Ligde 11 maçımız daha var. Böyle maçları kaybediyorsan o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasın. Bizim o gücümüz var, mücadele gücümüz de var. Eksik oyuncularımızın olması bizi ön bölgede sıkıntıya soktuğunu söyleyebilirim. Ancak ne olursa olsun maçın her dakikasında bırakmadan maçı bitirmemiz gerekiyordu. Duran toptan yediğimiz golle maalesef maçı kaybettik. Sonraki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz var. İlk maçtan itibaren telafi etmemiz gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

