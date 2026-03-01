Sami Uğurlu: Yorulmasak Fenerbahçe'yi rahat yenerdik - Son Dakika
Sami Uğurlu: Yorulmasak Fenerbahçe'yi rahat yenerdik

01.03.2026 22:57
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 2-2 beraberlikle sona eren Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Takımının performansına dikkat çeken Sami Uğurlu, ''Deplasmandan alınacak puanlar bizi daha da yukarıya taşıyacaktır. 60'tan sonra yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık.'' dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 24. haftasında 2-2 sona eren Fenerbahçe mücadelesi sonrasında açıklamalar yaptı.

''MAÇTAN ÖNCE SORSANIZ 1 PUANA HERKES RAZI''

Mücadeleyi değerlendiren Sami Uğurlu, ''Maçtan önce sorsanız büyük takıma karşı 1 puana herkes razı olur. Daha sonradan oyuna giren oyuncuları da ligin üzerinde oyuncular. Biz maç öncesinde reaksiyon göstereceğimizi biliyorduk. Son 4 maçta 8 puan çıkardık içeride, ikisi Fenerbahçe ve Trabzonspor. Bu iç saha performansı bizi mutlu diyor." dedi.

''ŞU AN ANLAYAMIYORUZ''

Sözlerine devam eden Sami Uğurlu, "58'e kadar istediğimiz gibi gitti oyun. 3'lü çıkabileceklerini tahmin etmiştik. Kenar iki stoperlere top geldiğinde şiddetli baskıyla geçiş yapmak istiyorduk. İlk 60 dakika bunu çok iyi yaptık. Giannetti sakatlandı ve zorunlu değişiklik yaptık ilk yarıda. Özellikle ikinci yarıda 60'dan sonra yorgunluklar başladı. Doğukan şiddetli oynadı orada, baskıları doğru yaptı, geçişleri doğru yaptı. Çok yoruldu ve ağrı hissetti, oraya Dario'yu aldık, Storm'u kenara çektik. 2-1'den sonra talihsiz bir gol yedik. Fenerbahçe'nin de bizim de pozisyonlarımız var. 2-1'den sonra net pozisyonumuz vardı, atabilsek koparırdık. 2-0'a getirdikten sonra buraya gelince kaybedilen 2 puan mı, kazanılan 1 puan mı anlayamıyoruz şu an." ifadelerini kullandı.

''YORULMASAK RAHAT KAZANIRDIK''

Takımının yorulmamaları durumunda maçı rahat kazanabileceklerini ifade eden Uğurlu, "İç sahadaki performansı deplasmana yansıtınca sonuçlarını alacağız. Güçlü takımız. Oyuncularımın kazanma arzusu çok fazla. Fenerbahçe maçında alınan 1 puan diyelim. Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Taraftar da arkamızda olduğu sürece iç sahada güçlü bir Antalyaspor oluyor. Deplasmandan alınacak puanlar bizi daha da yukarıya taşıyacaktır. 60'tan sonra yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık." sözlerini sarf etti.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Eyüp Fidaner Eyüp Fidaner:
    Hakem ve sizin niyetinizi beliryen arka plandaki sebepler neler acaba 7 3 Yanıtla
