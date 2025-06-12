Şampiyon Kardeşlerden Ziyaret

Short track (kısa kulvar sürat pateni) ve inline (tekerlekli paten) branşlarında şampiyonluk elde eden Eymen ve Enes Şahin kardeşler, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin'i ziyaret etti.

Derince Pakmaya Abidinpak İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eymen ile 1. sınıf öğrencisi Enes, okul idarecileriyle gerçekleştirdikleri ziyarette, kısa süre önce düzenlenen yarışmalarda elde ettikleri başarıları aktardı.

Erin, Körfez Buz Spor Kulübü ile Eva Skate Spor Kulübü sporcuları kardeşleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Enes Şahin, short track branşında 2024-2025 sezonunu Junior G kategorisi Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı. Ağabeyi Eymen Şahin ise short track Türkiye 3'üncülüğü ile Macaristan'da düzenlenen Danubia Serisi 3'üncülüğü elde etti.

Eymen Şahin, 19 ilde 43 sporcunun katıldığı inline (tekerlekli paten) 11 yaş altı kategorisi eleme yarışmalarında ise birinci oldu.