Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve ligdeki 25. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılılarda Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

''HEDEFİMİZ SENEYE TEKRAR ŞAMPİYON OLMAK''

Şampiyonluğun ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Okan Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun." dedi.

''HEDEFİM 4 ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK''

Açıklamalarına devam eden tecrübeli teknik adam, "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak." sözlerini sarf etti.