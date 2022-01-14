Şampiyon pehlivanlardan Kabakcı'ya ziyaret

Kayseri'de düzenlenen U23 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonasında madalyalara ambargo koyan Kayseri Şeker Spor Kulübü ve Kayseri TOHM Güreş sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

U23 Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası 07 -09 Ocak 2022 tarihleri arasında Kayseri Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden Kayseri Şeker Spor Kulübü genel puanlama sırasında ikincilik kupasını kaldırırken TOHM sporcularından Abdullah Toprak 72 kg şampiyon, Emre Mutlu 55 kg 2., Azad Sarıyar 63 kg 3., Kemal Sevgili 60 kg 3., Şahan Acar 77 kg 3. ve Şeker Spor Kulübü sporcularından Muhammed Acar 63 kg 3. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyon pehlivanları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ