Şampiyon sporcu Başkan Aşgın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Şampiyon sporcu Başkan Aşgın'ı ziyaret etti

20.05.2022 17:09
Şampiyon sporcu Başkan Aşgın'ı ziyaret etti

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olarak Türkiye'nin ve Çorum'un gururu olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Esma Gökülü, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olarak Türkiye'nin ve Çorum'un gururu olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Esma Gökülü, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Milli judocu Esma Gökülü'yü makamında misafir eden Başkan Aşgın, "Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bizleri gururlandıran Esma kardeşimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Esma kardeşimiz, 2020, 2021 ve 2022 yılında Türkiye şampiyonu 2021 yılında da dünya üçüncüsü olmuştu. Son olarak Brezilya'da gerçekleşen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ederek ikinci oldu. Bu başarısı aynı zamanda engelli kardeşlerimiz için örnek oluşturdu. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Aşgın tarafından altınla ödüllendirilen Esma Gökülü de, "Belediye Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Hedefim bir sonraki olimpiyatlarda birinci olmak" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Şampiyon sporcu Başkan Aşgın'ı ziyaret etti
Şampiyon sporcu Başkan Aşgın'ı ziyaret etti
Şampiyon sporcu Başkan Aşgın'ı ziyaret etti
Şampiyon sporcu Başkan Aşgın'ı ziyaret etti
Şampiyon sporcu Başkan Aşgın'ı ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Olimpiyat, Brezilya, Türkiye, Çorum, Spor, Son Dakika

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