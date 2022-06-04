Şampiyon sporcular belediyede - Son Dakika
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Şampiyon sporcular belediyede

04.06.2022 08:33
Şampiyon sporcular belediyede

Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Seramikspor Kulübü Masa Tenisi Sporcuları Ece Naz Erol ile Ceylin Kosor, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Seramikspor Kulübü Masa Tenisi Sporcuları Ece Naz Erol ile Ceylin Kosor, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Karaman'da düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye İkincisi olan Kütahya Seramikspor Kulübü Masa Tenisi Sporcuları Ece Naz Erol ile Ceylin Kosor'u tebrik eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tüm sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette yer alan Kütahya Seramikspor Kulübü Başkanı Süleyman Ayaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü İrem Çabuk ile Masa Tenisi Kütahya İl Temsilcisi Şahika Yurttaş ise Başkan Işık'a destekleri ve misafirperverliği sebebiyle teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Müdür Sıralı'dan Başkan Işık'a ziyaret Müdür Sıralı'dan Başkan Işık'a ziyaret Başkan Alim Işık: 'Destek olan herkese teşekkür ediyorum' Başkan Alim Işık: 'Destek olan herkese teşekkür ediyorum'
Kaynak: İHA

Alim Işık, Karaman, Kütahya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon sporcular belediyede - Son Dakika

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