Şampiyon sporculardan Başkan Çerçi'ye teşekkür - Son Dakika
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Şampiyon sporculardan Başkan Çerçi'ye teşekkür

21.04.2022 14:59
Şampiyon sporculardan Başkan Çerçi'ye teşekkür

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi grup finallerinde şampiyon olan Manisa Sağır Spor Kulübü sporcularını ve Dernek Başkanı Bilal Cansu'yu ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi grup finallerinde şampiyon olan Manisa Sağır Spor Kulübü sporcularını ve Dernek Başkanı Bilal Cansu'yu ağırladı. Ziyarette Dernek Başkanı Cansu, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi grup finallerinde şampiyon olan Manisa Sağır Spor Kulübü sporcuları ve Dernek Başkanı Bilal Cansu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Cansu, Yunusemre Belediyesi'nin kendilerine her zaman yardımcı olduğunu belirterek desteklerinden dolayı Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Çerçi ise, "Sporun her dalında sporcularımıza yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Verdiğimiz destekler ile başarılı sporcularımızın derece elde etmeleri de bizleri gururlandırıyor. Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Liginde de sporcularımız şampiyon oldu. Kendilerine başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Şampiyon sporculardan Başkan Çerçi'ye teşekkür
Şampiyon sporculardan Başkan Çerçi'ye teşekkür

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Mehmet Çerçi, Yunusemre, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon sporculardan Başkan Çerçi'ye teşekkür - Son Dakika


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