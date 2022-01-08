Üye Girişi
Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi - Son Dakika

Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi

08.01.2022 11:37
Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi

Lise Genç Erkekler Futsal İl Şampiyonası sona erdi.

Lise Genç Erkekler Futsal İl Şampiyonası sona erdi. Rekor katılımlı ligde, final maçı Reşit Karabacak Spor Lisesi ile Tevfik İleri Anadolu Lisesi arasında oynandı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Tevfik İleri Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

2021-2022 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Erzurum GSİM ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Liseler arası Futsal İl Birinciliği maçları erkeklerde Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nin Şampiyonluğu ile sona erdi.

Yakutiye Spor Salonu'nda da erkeklerin şampiyonu belli oldu. 30 erkek takımı, 6 kız takımının katıldığı müsabakalarda erkeklerde 3. 'lük 4'üncülük maçında Hilalkent Anadolu Lisesi, Yakutiye Anadolu Lisesi'ni 6-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü bitirdi. Yakutiye Anadolu Lisesi ise turnuvayı 4. Sırada tamamladı.

Yakutiye Spor Salonu'nda yapılan final maçında Tevfik İleri Anadolu Lisesi ile Reşit Karabacak Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Celal Gül ile Zafer Adıgüzel hakem ikilisinin yönettiği maçta Uğur Gül ile Ahmet Kotan masa hakemliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı Umut Ceylan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses, İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ'ın da izlediği final müsabakaları dolu tribünler önünde oynandı.

Final karşılaşması ise nefesleri kesti. Antrenörler Ersin Dizlek, Serkan Adin yönetimindeki Reşit Karabacak Spor Lisesi ile Akif Efe nezaretindeki Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nin finali 6 gole sahne oldu.

Tevfik İleri Anadolu Lisesi kaptanı Halil İbrahim Nalkıran'ın 3 gol atarak hat trick yaptığı maçta Tevfik İleri Anadolu Lisesi, Reşit Karabacak Anadolu Lisesi'ni 4-2 mağlup etti. Kırmızı-siyahlıların diğer golü Okan Avaç'tan geldi.

Reşit Karabacak Spor Lisesi'nin gollerini ise Serdar Akay ile M. Berkay Keleş kaydetti.

Liseler Futsalda şampiyonluk bu sezon el değiştirdi. 4-2'lik zaferle şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi oldu. Futsalda şampiyonluk adresi değişirken, Tevfik İleri Anadolu Lisesi antrenörü Akif Efe ile talebeleri büyük bir coşku yaşadı.

Tertip Komitesi üyeliğini GSİM Spor Hizmetleri Müdürdü Güngör Şenses, Yücel Karakoç ile Fetullah Demir, Buket Sevindik, Muhammet Mavibaş ve Cemalettin Baytak'ın yaptığı şampiyonda ilk dörde giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Turnuvada dereceye giren liselerin kupaları ve madalyaları İl Emniyet Müdür Yardımcısı Umut Ceylan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses, İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ ve öğretmenler tarafından verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses, grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek olan Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ne başarı dileklerini iletti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Umut Ceylan, hakemlere de madalyalarını takdim etti. - ERZURUM

Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi
Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi
Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi
Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi
Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Şampiyon, Erzurum, Futsal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi - Son Dakika Spor


Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı         
11:40
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
11:39 Sabah işe giderken korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtların parçaladığı köpekten geriye sadece kafatası kaldı
11:37 O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:18 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
10:31 ABD'nin "Ruslar evine girdiği zaman bir daha çıkmaz" açıklamasına Rusya'dan ağır cevap: Amerikalılar evine girerse tecavüze uğramamak zor
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:46:20. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement