Şampiyonlar Kepezspor'da - Son Dakika
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Şampiyonlar Kepezspor'da

21.06.2022 11:51
Şampiyonlar Kepezspor'da

Yıldızlar ile Küçük Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonu olan okul takımı, Kepez Belediyesi Spor Kulübü çatısına girerek hedef büyüttü.

Yıldızlar ile Küçük Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonu olan okul takımı, Kepez Belediyesi Spor Kulübü çatısına girerek hedef büyüttü.

Hentbolda hem yıldızlar hem de küçük kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu takımı, Kepez Belediyesi Spor Kulübü çatısına girerek üst liglere çıkmayı hedefledi. Alanya'da 1-5 Temmuz'da Minikler Türkiye Şampiyonası'na kulübün takımı olarak katılacak hentbolcular ile ebeveynleri, tanışma toplantısında bir araya geldi.

Antalya'nın en başarılısı hentbol

Başantrenör Sertan Sarpaş ve yardımcısı Esra Karaman, hentboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Şimşek ile birlikte toplantıyı yöneten Kulüp Başkanı Hakan Çatal, birliktelikten duyduğu memnuniyetini ifade etti. Aslında Antalya'nın en güçlü salon takımlarının hentbolda olduğunu ama spor camiası dışında bilinmediğini hatırlatan Çatal, "Diğer branşlardan çok daha fazla başarı sağlayan hentbolcularımızın farkına varılmasını birlikte sağlayacağız. Artık yalnız değilsiniz" dedi.

Derslerin iyi gitmesi şartı

Türkiye Şampiyonluğu tatmış takımın kulübünün forması giymesini önemsediklerini belirten Çatal, kızların spor yapmasını daha da önemsediğini söyledi. Belediyesporlu olmanın avantajlarını yaşatacaklarını belirten Çatal, "Derslerinizin iyi gitmesi şartımız var. Ben ve Şimşek, spor yaparken üniversite bitirdik. Velilerinizin ders notlarınızın düşmesiyle sporu bıraktırma düşüncesi oluşturmamalısınız. Okulu ve hentbolu birlikte götürmelisiniz" diye konuştu.

Adım adım üst liglere

Çoğunluğu milli sporcu olan takımın başantrenörü Sarpaş, Antalya hentbol tarihinde ilk kez 2 kategoride de Türkiye Şampiyonluğu yaşadıklarını söyledi. Bu yetenekli çocukların kulüp çatısı altında ilerlemesini uygun gördüklerini belirten Sarpaş, 24 sporcu kadrosuyla adım adım üst liglere çıkmak istediğini söyledi. Konuşmaların ardından, velilere ve sporculara merak ettiklerini sormaları için söz verildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Kepezspor'da - Son Dakika

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