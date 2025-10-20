Şampiyonlar Kupası'nda Büyük Mücadele - Son Dakika
Şampiyonlar Kupası'nda Büyük Mücadele

20.10.2025 10:17
Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana, 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası için yarın karşılaşıyor.

Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, yarın Malatya'da oynanacak.

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16'ncısı, yarın saat 17.30'da Orduzu Spor Salonu'nda yapılacak.

Geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu olan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.

3 takımın 4'er şampiyonluğu var

Kupayı 4'er kez müzesine götüren Fenerbahçe, Halkbank ve Ziraat Bankası, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını paylaşıyor. Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor'un ise birer şampiyonluğu bulunuyor.

Yarınki Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana maçının galibi, Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp ünvanını tek başına ele geçirecek.

Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

TakımŞampiyonlukYıl
Fenerbahçe42011, 2012, 2017, 2020
Halkbank42013, 2014, 2015, 2018
Ziraat Bankası42010, 2021, 2022, 2023
Galatasaray12019
İstanbul Büyükşehir Belediyespor12009
Arkas Spor12024

Kaynak: AA

