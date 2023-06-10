Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da Oynanacak - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da Oynanacak

10.06.2023 12:28

Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen taraftarlar, finalin coşkusunu İstanbul'daki mekanlarda yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede yaklaşık 72 bin taraftarın olması bekleniyor. Saat 22.00'de başlayacak maç, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile Manchester City, bu akşam saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek için İstanbul'a gelen taraftarlar, finalin coşkusunu İstanbul'daki mekanlarda yaşadı.

MEKANLARA AKIN ETTİLER

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde tribünlerde yaklaşık 72 bin taraftarın olması bekleniyor. Akın akın İstanbul'a gelen taraftarların büyük bir kısmı gece soluğu Taksim'de aldı. Taraftarların kalabalık gruplar halinde restoranları doldurması esnafın yüzünü güldürdü.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ BU GECE BELLİ OLACAK

Avrupa futbolunun en büyüğü İstanbul'da belli olacak. Inter ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Szymon Marciniak yönetirken, dev maç TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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