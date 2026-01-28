Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü - Son Dakika
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü
28.01.2026 11:04  Güncelleme: 11:08
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü
Haber Videosu

Barcelona ile Kopenhag arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, yenilenen Camp Nou'da farelerin görüntülenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Stadyum çevresinde ve iç alanlarda farelerin gezdiği anlar kameralara yansıdı. Bu durum sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tartışma yarattı.

Barcelona ile Kopenhag arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, yenilenen Camp Nou'da ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.

YENİ CAMP NOU'DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Kopenhag'ı konuk edeceği karşılaşmaya kısa süre kala, yenilenen Camp Nou'dan dikkat çeken görüntüler geldi. Stadyum çevresinde ve iç alanlarda farelerin gezdiği anlar kameralara yansıdı.

MAÇ ÖNCESİ GÜNDEM OLDU

Dev maç öncesinde ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve tartışma yarattı. Büyük bir yenileme sürecinden geçen Camp Nou'daki bu durum, taraftarların tepkisini çekti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Er ka Er ka:
    Stadı restore yapan şirketi bi Google sorun. Sonra timsah. Olmadığına dua edin :)) 1 1 Yanıtla
    kamer tekeş kamer tekeş:
    insaat sirketiyle ne alakasi var olayin.Parisin ve Barcelonanin her yeri fare kayniyor.Aklin yok,fikrin var! 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
